Evo pide usar salario de funcionarios para combatir crisis del coronavirus

domingo, 12 de abril de 2020 · 14:20

Página Siete Digital / La Paz

Pese a los efectos del coronavirus que afectan a la población en todo el país, el expresidente Evo Morales reiteró su pedido de que el Gobierno garantice nuevos comicios lo antes posible. También sugirió que se recorte el salario a los funcionarios que ganen más de 7.000 bolivianos para crear un fondo común para dar alimentos en barrios populares.

“Aprovecho esta oportunidad para nuevamente sugerir, pensando siempre en la familia humilde, tenemos miles de funcionarios, estaba reflexionando que quienes ganen más de 15.000 bolivianos se rebajen al 50% de su salario, por dos o tres meses. Esta mañana reflexionamos que quienes ganen más de 7.000 bolivianos, que se queden con 7.000 y aporten 1.000 bolivianos”, sostuvo.

Señaló una escala de descuentos a partir de esa cifra hasta los funcionarios que ganen 20.000 bolivianos, quienes deben dar un aporte de 13.000 bolivianos para las ollas comunes. Afirmó que con 7.000 bolivianos “no van a morir” y cualquier funcionario podría vivir, incluidos policías. Dijo que el Gobierno tiene la obligación de garantizar los alimentos.

“En cinco meses han destrozaron la economía nacional, no hay un apolítica económica. Para mi es un Gobierno de facto (el de Jeanine Añez), no es un Gobierno de transición y su responsabilidad es que deberán garantizar elecciones, y no mover ningún programa social ni cambiar políticas económicas” afirmó Morales en una nueva entrevista realizada por la radio Kawsachun Coca.

Morales reiteró sus acusaciones de un supuesto golpe de Estado en su contra financiado y planificado desde 2018 por Estados Unidos y dijo recordar hoy cinco meses de su renuncia a la presidencia, esto luego del fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre de 2019, hecho del que su partido resultó beneficiado. Sin señalar cuáles eran, afirmó que en estos días salieron a la luz las pruebas de sus afirmaciones.

Mientras la población católica celebra de formas singulares, el jefe de campaña del MAS señaló que la biblia fue mal utilizada por el actual Gobierno. Reconoció que no está bien informado pero que “estamos viendo semejante nepotismo, no se puede entender como en familia se maneja Bolivia. Y tengo moral para decir eso, nunca nosotros permitimos nepotismo, jamás. Ahora el pueblo sabe exactamente cómo las familias se adueñan de la administración pública”, afirmó.

A lo largo de los 14 años de Gobierno del MAS se dieron diferentes casos sobre familiares ocupando cargos en instituciones del Estado. Una de esas denuncias era en relación a los familiares del actual candidato a la presidencia por el MAS, Luis Arce, de quien se reportó que sus hijos y su esposa ocupaban cargos en diferentes instituciones gubernamentales.

