Experto plantea que la devolución de los aportes a las AFP alcance hasta un 33%

Dos economistas difieren sobre el impacto de la medida. Para Alberto Bonadona sería beneficioso para quienes hoy perciben rentas muy bajas, pero Roberto Laserna cree que provocaría un daño a la economía, la banca y los trabajadores.

Después de que el empresariado privado planteara al Gobierno que los aportantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) puedan retirar hasta el 10% de sus ahorros para aliviar e inyectar recursos a la economía, otras voces profundizaron en esta alternativa que ha sido elevada para su consideración. El experto en pensiones, Alberto Bonadona, hizo una evaluación sobre este posible escenario y apuntó que se puede ampliar ese porcentaje hasta un tercio de los aportes (33%).

En un contacto con EL DEBER, el economista apoyó su punto de vista refiriendo que, con un 33% como límite máximo, los fondos de capitalización de cada aportante y asegurado del Sistema de Pensiones permitirían que distintos sectores (asalariados, autónomos, desempleados y afiliados que ya no aportan) puedan verse beneficiados y cubrir gastos, en estos grupos también hay personas que no perciben los bonos que está entregando el Gobierno a grupos vulnerables.

«Es una buena manera de ayudar a la gente que vaya a quedar sin empleo o con problemas financieros que tienen fondos acumulados, incluso sería un respiro para la gente mayor que sigue aportando y perciben un sueldo bajo«, plantea el analista.

Luis Fernando Barbery, presidente de la Confederación de Empresarios de Bolivia (CEPB), considera que se puede llegar a acuerdos entre empleadores y colaboradores para el pago de salarios a plazos con el fin de garantizar los empleos.

Pero, ¿porqué el 33% y no el 10% que propone el empresariado? Bonadona responde que éste sería un límite y así quedaría un margen para financiar pensiones de personas que estén en edad o a punto de jubilarse; es decir, que el restante 67% puede destinarse a una renta futura. No obstante, sugiere hacer un análisis agilizado para otros grupos de aportantes donde se tome en cuenta la edad, ya que las necesidades no son las mismas.

Según datos estatales, a diciembre de 2019, el Fondo de Pensiones en Bolivia llegó a $us 19.000 millones, casi la mitad del Producto Interno Bruto del país. En este sentido, Bonadona expone que tener un buen rendimiento es esencial y se deben crear políticas que fomenten su crecimiento, una de ellas puede ser la apertura para que las AFP inviertan en el exterior.

Asimismo, el ex director del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir), observa que en estos momentos el sistema financiero ha visto mermada su liquidez y que puede emitir deudas para financiarse y éstas pueden ser adquiridas por las AFP de manera gradual. Entonces, una vía sería destinar estos fondos a los beneficiarios, ya que estos no guardarán el dinero en sus casas, sino que la llevarían a pagar deudas o cumplir con otras obligaciones.

Sin embargo, el director de Fundación Milenio, Roberto Laserna, tiene una visión distinta. Considera que permitir a los aportantes que retiren sus ahorros sería una medida muy dañina para la economía, al sistema financiero y los trabajadores.

Este tema ya está en la mesa del Estado. ​​El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, expresó en las últimas horas que el análisis se está trabajando desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.​​ Además, manifestó que no se escatimarán medidas que ayuden a la población en medio de la crisis sanitaria.

Fuente: El Deber