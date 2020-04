Fabol espera la convocatoria para reunirse con los clubes

Campeones

martes, 14 de abril de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Fabol (Futbolistas Agremiados de Bolivia) aguarda una nueva convocatoria de la comisión de dirigentes de la División Profesional para volver a reunirse y tocar la reducción de salarios de los jugadores. El asesor legal de la agremiación, Luis Fernando Caballero, adelantó que el tema no será resuelto en un par de reuniones ya que las posturas de las partes demandan negociaciones más profundas.

“Nos indicaron que iban a tener primero una reunión de los clubes y estamos a la espera de que nos convoquen nuevamente”, sostuvo Caballero.

Los dirigentes y la agremiación tuvieron el pasado miércoles una primera reunión en la que se analizó la reducción de salarios, que dispusieron por unanimidad los clubes. Proponen pagar 50% en el mes de marzo y sólo el 25% en abril y mayo.

“El mandato de los jugadores es de cobrar entero el salario de marzo, los dirigentes hicieron conocer lo suyo. Hay que ser imaginativos para salir de esta situación y estamos a la espera de una información del dinero que llegará de FIFA y Conmebol”, añadió.

Explicó también que los jugadores tienen asignado un salario y, como el resto de los ciudadanos, planifican sus obligaciones con base en un contrato firmado por determinado tiempo. “El futbolista hace su proyección anual en base a su salario, planifica su economía, por ello hay que ver que se propone y analizar las alternativas en esta situación excepcional”.

Sostuvo que no es conveniente decidir unilateralmente no cancelar en su totalidad los salarios, más cuando varios clubes de la División Profesional no han pagado el sueldo de febrero.

“Se quiere descontar marzo, abril y mayo y hay varios clubes que no han cancelado febrero. En San José tenemos 11 jugadores que no cobran desde agosto del año pasado; no es una situación sencilla para terminar de negociar en dos reuniones y debemos tener la capacidad para poder sobrellevar este momento juntos”, concluyo.

