La NASA reveló imágenes del asteroide que se acercará el 29 de abril a la Tierra

En los últimos días se dio a conocer que el próximo 29 de abril se acercará un asteroide a la Tierra que pasará a una velocidad de 31.000 kilómetros por hora. Ante esto, la NASA dio a conocer nuevas imágenes del meteorito que no se habían conocido antes.

El asteroide llamado 1998 OR2, (por el año en que fue descubierto), tendrá su máximo acercamiento a fines de este mes.

Enjoy this super video, showing potentially hazardous #asteroid #1998OR2 moving across the stars, preparing for its SAFE flyby next 29 April. @BadAstronomer @AsteroidDay @PopSci @earthskyscience @universetoday @SkyandTelescope

Full res version: https://t.co/OHKUvGhH4f pic.twitter.com/p1T2hUuI9Q

— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) April 17, 2020