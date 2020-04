Trasladan a otro hospital a embarazada con Covid-19, tras denuncia de maltrato

Sociedad

lunes, 20 de abril de 2020 · 12:42

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete Digital

Después de un conmovedor relato, mediante un video, en el que una mujer embarazada y diagnosticada con coronavirus denuncia maltrato en un hospital de La Paz, el Sedes decidió trasladarla de nosocomio para que sea mejor atendida.

«Me trajeron el miércoles, salí de mi casa, en Patacamaya, a las tres de la tarde en una ambulancia. No me dieron desayuno, estoy aquí, en este cuarto, helada, la comida me pasan por aquí, por el baño, me tengo que subir a esa silla para alcanzar. Estoy desesperada, tengo ocho meses de embarazo», cuenta la joven de 24 horas que muestra, a través de su celular, la habitación del hospital donde estaba internada.

Ya desesperada, la paciente llora y pide que la lleven a su casa. «Nadie viene a decirme nada, no me dan un diagnóstico», afirma.

En una entrevista con Unitel, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, René Sahonero, escuchó a la joven.

«Hemos llegado con el Ministro de Obras Públicas al Hospital del Norte, el día sábado. Justamente por esas malas atenciones y por una mala dirección es que se ha intervenido el Sedes. Lo que dice la paciente es realidad, ha sido un desastre”, aseveró.

Con su explicación, la autoridad da a entender que la joven madre estaba internada en el Hospital del Norte, aunque ella no especifica ese detalle en la denuncia que hace.

Sahonero anunció que habrá mejor trato a los pacientes con Covid-19 en todos los hospitales y lugares de aislamiento en La Paz y en El Alto.

Fuente: paginasiete.bo