“Chimentos” diarios de nuestra gente

“No se justifica la cuarentena si todo el mundo está en la calle”, sostuvo enfáticamente en las pasadas horas el Dr. Oscar Urenda, que es visto como paladín de la lucha contra el Covid-19 en la región oriental cruceña de nuestro país, tal cual lo hacen un sin fin de personas sobre lo que acontece en La Paz y específicamente en El Alto. En torno a ese vaivén alteño los criterios son diversos desde hace muchas semanas y no solo en estos distritos, sino en todo el territorio nacional.

Es como para preguntarse si es evidente que “la voz del pueblo es la voz de Dios” pues tales expresiones que las escuchamos a diario no dejan de tener su asidero y valor. Por ejemplo también comentan respecto a los entes telefónicos y su conclusión es que “no están colaborando a la colectividad durante esta batalla contra el enemigo microscópico tal como han hecho otros, entre ellos la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) que donó 190 mil equipos de seguridad”. Destacan que en la pandemia que amarga a la mayoría de la población, la utilización de celulares, y la televisión por cable para la distracción de los niños y en general la familia, es un servicio que hasta sufrió un incremento de doce bolivianos mes que dispuso una de las empresas que brinda estos servicios, mientras COTAS en Santa Cruz, al menos habilitó el acceso ilimitado a redes sociales incluyendo Zoom.

En nuestra urbe manifiestan: “la cooperativa telefónica prácticamente no ayuda en casi nada, al igual que Tigo y Viva que mantienen sus tarifas por los servicios que brindan y entonces lo fundamental sería que mínimamente den recargas gratis, no solo de esas promociones, para celulares, algo que sería como quitarle un pelo al oso”. Lo evidente es que hasta ahora, por ejemplo, la televisión por cable mantiene sus tarifarios, los que siempre son altos, de acuerdo a las quejas de bastante gente. En torno al internet es la misma comidilla, y aquello de utilizar el satélite Tupac Katari para dar los servicios con gratuidad, como planteó una figura pública, no deja de ser valioso, y se espera que las autoridades la tomen en cuenta ya nomás, a fin de evitar que la “carga y recarga de crédito” constituya una aflicción en estos tiempos de carestía debido al confinamiento”.

Asimismo, nuestra gente también comenta sobre la situación política y baraja una serie de posturas a raíz de lo que circula por WhatstApp y las redes sociales. En ellas, como otro ejemplo, corrió en las últimas horas una carta cuya autoría se atribuye al General de Ejército, del servicio pasivo, José Antonio Gil Quiroga, en la que pide a la presidente renuncie a su candidatura, fundamentando de esa manera que “así se salvará Bolivia o volveremos al oscurantismo. Este desprendimiento suyo nos unirá a todos para sacar Bolivia. Señora Presidente, miembros del gobierno y políticos escuchen al pueblo y no las lisonjas que se dicen entre ustedes, menos cálculos, más gestión”. El señor Antonio Miranda, que difundió esta carta, asegura que la misma es auténtica, incluyéndola por ello en el grupo político que respalda a Jeanine Añez. Hay mucho más, pero será luego.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram