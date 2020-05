Cónsul de Bolivia en Barcelona dice que verificó la existencia de respiradores, pero no intervino en el proceso de contratación

«Yo no manejaba el costo, no era mi tarea esa, mi tarea era verificar que existían 170 respiradores», afirmó hoy el cónsul general de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja Lozada.

Cónsul de Bolivia en Barcelona informa que verificó la existencia de respiradores, pero desconoce el proceso de contratación

El pasado 10 de febrero del 2020 la Presidente del Estado, Jeanine Añez, firmó la designación de David Alberto Pareja Lozada como Cónsul de Bolivia en Barcelona. Foto: Nury Meleán

La Paz, 20 may (ABI). – El cónsul general de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja Lozada, aseguró que solamente cumplió con la tarea que lo encomendaron para verificar la existencia de los 170 respiradores españoles, adquiridos presuntamente con sobreprecio, y no tuvo ningún conocimiento del proceso de contratación.

«En este tema, si lo iban a hacer a través de una intermediaria y demás, yo no sé cuál iba a ser el proceso, yo no sé si el proceso que estaban haciendo era el bien o el mal, a mí me dijeron vaya y verifique (la existencia de los respiradores, pero) todo el proceso de contratación que hay por detrás yo no lo conozco», afirmó.

Agregó que ahora su «nombre ha sido manchado» en este caso de investigación porque Fernando Valenzuela, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud (uno de los dos detenidos por la presunta corrupción), lo llamó en horas de la noche del pasado 7 de mayo a nombre de esa cartera de Estado.

Me llamó «para informarme de que se iba a comunicar conmigo el señor Iñaqui García (de la empresa IME Consulting) para que yo haga una gestión de veedor o de fiscalizador de que exista los respiradores que estaba adquiriendo el Gobierno por la crisis de la emergencia nacional (por el coronavirus)», informó en contacto con la Red Uno.

Remarcó que fue la primera vez que se contactó con Valenzuela, quien le pidió realizar el mencionado trabajo de verificación porque la empresa fabricante de los equipos se encuentra en Barcelona.

Luego de la empresa IME Consulting «me contactan y me pasaron a buscar al consulado para ir al almacén donde se encontraban los respiradores, (me pasó a buscar) el señor Ignacio (García), socio de Iñaqui. (Pero) yo no manejaba el costo, no era mi tarea esa, mi tarea era verificar que existían 170 respiradores», insistió.

Asimismo, el diplomático aclaró que la empresa fabricante de los equipos se llama GPA Innova e IME Consulting es representante de dichos respiradores para Latinoamérica.

El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, también indicó que, por la información preliminar del caso, a Pareja Lozada sólo se pidió que se haga presente a verificar los equipos que iban a ser enviados a Bolivia.

«Él no ha tenido ninguna participación dentro del proceso de contratación, no fue parte del proceso de contratación, no es parte del Ministerio de Salud ni de la Agencia (de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico), pero si la investigación más adelante lanza cualquier otro tipo de indicios será convocado», apuntó.

Fuente: ABI – Video: QNMP, Red Uno.