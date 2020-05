La Federación de la Prensa envió una carta al Sedes para la toma de pruebas y éste alista transporte para asistir a los domicilios de los pacientes porque ya se aislaron.

Periodistas de varios medios durante una cobertura. Imagen referencial. Foto: APG

Al menos 15 periodistas de diversos medios de comunicación de la ciudad de Trinidad, en Beni, tienen síntomas de COVID-19, informó este sábado la Federación Sindical Departamental de Trabajadores de la Prensa, que exigió la toma de muestras.

Los profesionales del área pertenecen a medios escritos, televisivos y radiales, y del total entre el 60% y el 70% son independientes, detalló a La Razón Humberto Eguez, secretario ejecutivo de la federación. “Tienen síntomas y son aproximadamente 15. Tenemos que confirmar o descartar a través de una prueba, y estamos pidiendo al Sedes que puedan hacerla lo antes posible”.

Entre los síntomas que presentan los periodistas están la fiebre, el dolor de garganta, cansancio y otras molestias, que son también similares a la enfermedad de dengue, por lo que existe también la posibilidad de que se trate de ese virus. Los comunicadores se habrían contagiado en su cobertura diaria. Ellos se encuentran aislados en sus viviendas.

“Que nos den prioridad, si no presionamos nos van a poner a la cola y no queremos que suceda como ahora, que hay personas que mueren y recién les sacan las pruebas. No queremos lamentar decesos de colegas por falta de una buena dosificación, necesitamos saber con exactitud si los síntomas que presentan son del COVID-19 o no, ellos están en la primera línea”, señaló el dirigente sindical.

La federación envió esta mañana la misiva a Jorge Méndez, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de ese departamento, solicitando que se realicen estas pruebas. “Se tiene compañeros son síntomas del COVID-19 y que necesitan saber mediante análisis de laboratorio si son positivos o negativos a esta enfermedad, es por eso que mediante la presente hacemos la solicitud de dichas pruebas”, señala la carta.

En contacto telefónico con este medio, el Director del Sedes aseguró que una vez que tengan los medios de transporte harán la programación respectiva para que los trabajadores de la prensa se hagan las pruebas. “Estamos con toda la predisposición, la prensa es la cara que muestra todo el trabajo que estamos haciendo, nosotros no podemos no protegerlos ni salvaguardarlos. Estos medios de transporte tendrían que llegar hoy por la tarde”.

De acuerdo con Eguez, la mayoría de los trabajadores de la prensa, al ser independientes, están viendo la manera de cuidarse comprando barbijos, lentes, guantes de látex y otros; al resto los insumos les son entregados por sus medios. Pero también se hacen gestiones para dotar de este material a los comunicadores. Actualmente en este departamento existen cerca de 500 personas dedicadas a esta profesión, entre periodistas, presentadores, camarógrafos y operadores, dijo Eguez.

Beni es el segundo departamento, después de Santa Cruz, con más casos del nuevo coronavirus pues hasta ayer sumó 548 infectados, de los cuales 39 perdieron la vida.

Fuente: La Razón