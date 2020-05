La población busca ivermectina y expertos alertan riesgos por su uso

Ante las publicaciones que afirman que la ivermectina es el medicamento más prometedor contra el coronavirus, la población comenzó a buscar esta medicina en farmacias e incluso hay casos de automedicación, situación que puso en alerta a los médicos y expertos del área, que advierten que el uso de este remedio puede causar problemas secundarios y que, además, no está comprobada su eficiencia contra el virus.

A la polémica se sumó el Ministerio de Salud , que autorizó ayer la inclusión de esta medicina en la lista de remedios esenciales de Bolivia, advirtiendo que su uso deberá ser previo consentimiento del paciente y bajo estricta responsabilidad del médico que lo receta. Además, se ratificó que no existe validación científica que certifique que la ivermectina tenga efectos sobre el virus.

“Lo que se hace es autorizar el uso bajo protocolo clínico médico, esto no significa la automedicación, no está probada su eficacia con el coronavirus, pero hay varios estudios en curso, y para evitar crear una falsa idea de que no existe el producto en Bolivia”, explicó el ministro de Salud, Marcelo Navajas.

La ivermectina es un fármaco antiparasitario de uso veterinario y humano. Se volvió “famoso” luego de conocerse que en Australia yEEUU, laboratorios tuvieron pruebas exitosas en un cultivo celular, por lo que varios países comenzaron a abrir opciones para su uso.

Bolivia no quedó ajena a esta realidad y desde hace varios días se habla de la ivermectina e incluso muchos la buscan para tenerla cerca en caso de que comenzaran con síntomas del Covid-19 y puedan contener la enfermedad.

“La ivermectina es un antiparasitario, no tiene ninguna relación para un virus, es un antiparasitario que tiene un efecto a nivel de huevos, larvas y parásitos adultos”, explicó Patrocinia Varón Chavarría, docente de veterinaria de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

La ivermectina en pruebas “in vitro” inhibe en 48 horas la replicación del virus, sin embargo, un laboratorio australiano señaló que se deben realizar ensayos en humanos.

La explicación hace referencia a un efecto inhibidor del coronavirus, pero la evidencia solo queda demostrada en las pruebas que se hicieron en los laboratorios y no hay datos conclusivos.

La especialista explicó que cuando las dosis no son adecuadas pueden causar complicaciones hepáticas o de caracter nefrotóxico, es decir que afectan a los riñones.

El presidente del Colegio Médico de Cochabamba, Édgar Fernández, aseveró que a nivel internacional no se tienen resultados que respalden el uso de ivermectina en pacientes infectados.

“La ivermectina está siendo usada en varios países de Europa y se ha tratado de utilizar para el coronavirus, está siendo utilizado pero no tiene un asidero fehaciente de lo que se está utilizando y de las consecuencias que se pueda tener”, afirmó.

La directora de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud (Agemed), María Ángela Herrera, advirtió que el uso de ivermectina podría causar efectos secundarios como mareos, vértigo, problemas estomacales, posibles daños hepáticos, entre otros.

Uno de los impulsores del uso de la ivermectina, el médico cruceño Herland Vaca Diez, aseveró que ya hay cientos de pacientes utilizando la droga en Santa Cruz, con buenos resultados.

“En Santa Cruz ya hay muchas personas que se han curado, se curan rapidito, el que no va bien es el que lo toma muy tarde. Yo no voy a hablar de terapia intensiva porque el objetivo es no ir a terapia, eso es tarde, el tratamiento es antes”, dijo.

En varias farmacias cruceñas, según medios de esa región, ya se vende el medicamento sin receta.

En Montero, uno de los municipios más afectados por la pandemia, Pedro Zurita y su esposa , ambos veterinarios, se contagiaron del virus y realizaron su propio protocolo con ivermectina.

“Nosotros teníamos previsto realizar este protocolo, tomamos ivermectima y a las 24 horas que tomamos, los síntomas desaparecieron y poco a poco retornamos a la vida normal”, aseveró en un video que subió a las redes sociales.

El montereño contó que su familia terminó contagiada del virus y todos se medicaron con ivermectina, con resultados positivos pues a los pocos días sus allegados también se recuperaron.

48 horas detiene la replicación. El estudio “in vitro” realizado en Australia determinó que se pudo contener la replicación del virus en un cultivo celular.

FARMACIAS OFERTAN LA IVERMECTINA

Varias farmacias, a través de las redes sociales, comenzaron a ofrecer la ivermectina en diferentes presentaciones.

Las consultas se hacen vía WhatsApp y existen algunas empresas que solicitan que los interesados se apersonen a sus instalaciones para recibir la receta médica con las indicaciones.

Con una proforma adjunta, los precios varían de acuerdo a las presentaciones.

En cápsulas de 12 mg, 6mg y en gotas, los precios varían desde los 26 hasta los 60 bolivianos.

SIRMES ALERTA POR EFECTOS SECUNDARIOS

El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes), Fernando Romero, advirtió sobre los riesgos por el uso de este medicamento en pacienes con coronavirus Covi-19.

“No es un medicamento que pueda aplicarse todavía, no ha cumplido el rigor científico, puede tener efectos colaterales muy peligrosos; lesiones gástricas, renales, hepáticas muy serias de hipersensibilidad, no recomendamos su utilización hasta que haya pruebas científicas que den validez”, alertó.

SANTA CRUZ PIDE LA PRODUCCIÓN DEL FÁRMACO

REDACCIÓN CENTRAL

La alcaldesa interina de Santa Cruz, Angélica Sosa, envió una nota al laboratorio Nostas para solicitar la producción de ivermectina.

“Solicito a la brevedad posible la fabricación del producto farmacéutico Ivermectina 6mg, antiparasitario de uso humano, para el uso de la población en el tratamiento de prevención de parásitos en pacientes dentro de nuestro sistema de salud municipal”, cita la nota enviada a la empresa Nostas.

Ayer, Sosa señaló que recibió una respuesta positiva por parte de la empresa.

Ernesto Nostas señaló que “este laboratorio produce el fármaco Ivermectina en cápsulas y jarabe, y podemos producir a la máxima velocidad posible para cubrir el esquema antiparasitario requerido”.

Sosa señaló que el antiparasitario será usado en el programa municipal con ese objetivo.

LAOMS ACLARA QUE NO HAY TRATAMIENTO OFICIAL

REDACCION CENTRAL

La Organización Mundial de la Salud (OMS) observó el uso de la ivermectina en el tratamiento del coronavirus porque no hay ninguna certeza de que este medicamento sirva contra el virus, además que se desconoce los efectos colaterales.

La OMS publicó en su sitio oficial que no hay ningún tratamiento aprobado. “Hasta la fecha, no hay ninguna vacuna ni antiviral específico contra la Covid‑19. Se están investigando posibles vacunas y distintos tratamientos farmacológicos específicos. Hay ensayos clínicos en curso para ponerlos a prueba. La OMS está coordinando los esfuerzos dirigidos a desarrollar vacunas y medicamentos para prevenir y tratar el COVID‑19”, apunta la OMS.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) al respecto, informó: “Si bien existen usos aprobados para la ivermectina en personas y animales, no está aprobada para la prevención o el tratamiento de Covid-19. No debe tomar ningún medicamento para tratar o prevenir Covid-19 a menos que se lo haya recetado un médico y lo haya adquirido de una fuente legítima”.

El director del Servicio Departamental de Salud de La Paz (Sedes), René Sahonero, recordó que ya se habló antes de otro medicamento contra el coronavirus, como fue la hidroxicloroquina, hace unos meses.

Este fármaco que se usa contra la malaria, tuvo buenos resultados en pacientes con Covid-19 en pruebas que se realizaron en Brasil, pero sus efectos secundarios mataron a 15 personas.

Fuente: Los Tiempos Digital