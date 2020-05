Millonarios ingresos a medios afines al MAS

Medios afines al MAS se beneficiaron con publicidad

La Razón recibió Bs 12 millones en tres años

> Mientras los periódicos independientes de alcance nacional sufrían por la asfixia económica propiciada por el gobierno de Evo Morales, por no alinearse con su régimen de improvisación y despilfarro, un reducido grupo de medios impresos se beneficiaba con millonarias ganancias por concepto de publicidad estatal

Desde favorecimiento económico a medios escritos de bajo alcance nacional hasta denuncias de periódicos fantasmas, se asoman sobre el manejo y asignación de publicidad que el Ministerio de Comunicación realizó durante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). Uno de estos casos corresponde al del matutino La Razón, de propiedad de Carlos Gil, y según denuncias Álvaro García Linera tendría cierta participación accionaria a través de afines, en el período 2017- 2020 se embolsó más de 12 millones de bolivianos en publicidad estatal.

La investigación llevada adelante por el Ministerio de Comunicación y que fue anunciada ante la opinión pública por la ministra del área, Isabel Fernández, en pasados días, reveló que en el caso de los medios impresos que recibieron publicidad gubernamental, estas selecciones respondían más a la afinidad política e ideológica del periódico en cuestión, que al alcance o influencia que estos medios puedan tener en la sociedad.

Entre semanarios y publicaciones impresas de alcance solamente local que abiertamente manifestaron su inclinación izquierdista y de apoyo al régimen de Evo Morales, conforman una lista elaborada por el Ministerio de Comunicación, en la que se detalla los recursos asignados a cada medio encargado de la venta de publicidad al Estado. Entre los impresos que más resaltan están: el semanario “Kawsachun Coca” medio afín al masismo de propiedad del movimiento cocalero del Chapare, que percibió aproximadamente Bs 1.4 millones en publicidad; el semanario “La época” de propiedad de Hugo Moldiz, con Bs 1.9 millones; “El Libertador” de Esteban Urquizu con un monto que supera los 2 millones; “Prensa Rural” Bs 2.2 millones, entre otros periódicos de alcance reducido y con público segmentado.

De esta nómina de medios impresos que mayores ingresos percibieron del gobierno del MAS por concepto de publicidad, resalta el caso del periódico La Razón. Este matutino, según los datos de la investigación, vendió espacios publicitarios en sus ediciones, por un monto que haciende a los 12.593.160.48 bolivianos en los últimos tres años y solamente del Ministerio de Comunicación y no de otras reparticiones estatales cuyos ingresos alcanzarían entre 50 y 80 millones de bolivianos, tomando en cuenta alguna otra gestión más.

De propiedad del venezolano Carlos Gill Ramírez y un grupo de socios bolivianos, entre los que se encuentra Álvaro García Linera, con cierto porcentaje, el periódico La Razón fue el mayor beneficiario de la publicidad estatal durante el gobierno del MAS. Ya en septiembre del año 2019 el entonces senador Oscar Ortiz denunció que este empresario estaba detrás de grandes adjudicaciones directas realizadas por el gobierno de Morales y que, en sus palabras, era “el empresario favorito del masismo”.

En un comunicado emitido por el sindicato de trabajadores de este medio a través de redes sociales, señalaron que los funcionarios de este matutino no se sienten beneficiados con los millonarios ingresos percibidos por esta empresa siendo que arrastran deudas en sus salarios desde el año 2019 hasta la fecha y que en los últimos días habrían sufrido amedrentamientos por parte del área ejecutiva a causa de mensajes anónimos.

El diputado por Unidad Demócrata (UD), Gonzalo Barrientos, manifestó que se deben añadir a estos datos los recursos invertidos entre los años 2006 al 2011 y adicionar los contratos publicitarios de otros ministerios así como de las otras empresas estratégicas nacionales. Indicó que según investigaciones llevadas adelante por la Asamblea Legislativa se tiene un estimado de 5 mil millones de bolivianos la suma que se despilfarró en publicidad contratada con medios de comunicación desconocidos, de reciente creación o en algunos casos inexistentes. “Por donde se lo mire es un hecho escandaloso y de corrupción. El masismo dio recursos del Estado a medios desconocidos, incluso inexistentes. Aquí hubo un gran negociado y una actitud abusiva del MAS” indicó.

Por parte del Movimiento al Socialismo, el diputado Víctor Borda manifestó que no ve ningún delito en que anteriores autoridades del Ministerio de Comunicación hayan dado publicidad a medios con poco rating o con alcance menor. “No existe en ninguna parte de la norma que señale que los medios que tienen rating, o tiraje bajo, no se los pueda incluir en una pauta publicitaria” mencionó el legislador tratando de justificar el proceder de las ex autoridades en comunicaciones en relación a la asignación discrecional de recursos para publicidad.

En la investigación encargada por la ministra, Isabel Fernández, sobre los montos asignados a publicidad en medios impresos, estos ascienden a un total de 84.988.642,66 bolivianos, solo en los últimos tres años del gobierno de Evo Morales.

Por otra parte, una publicación de los directivos de La Razón, se refiere a mentiras y desinformación, y que un medio informativo difunda datos inexactos, no comprobados o completamente ajenos a la verdad, solo puede afectar a su credibilidad.

Decimos “nuevamente” porque el mencionado diario (Página Siete) ha hecho de la información a medias, parte de su estrategia comercial. Creen algunos colegas que desacreditar a otro medio usando medias verdades, cuando no simples falsedades, mejorará su posición en un mercado altamente competitivo y ahora golpeado por una pandemia inédita.

Fuente: El Diario