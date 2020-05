Núñez: El Gobierno no va a coartar el derecho a la libre expresión

El ministro de la Presidencia se refirió al argumento que utilizó la ministra de Comunicación para la distribución de la publicidad del Estado.

eju.tv

«No vamos a coartar el derecho a la libertad de expresión (…) Vamos a buscar los mejores mecanismos para poder entender a los medios de comunicación«. Esa fue la respuesta del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, ante la consulta de la prensa sobre las declaraciones de la titular del ministerio de Comunicación, Isabel Fernández, quien dijo que distribuye la publicidad del Estado a los medios de comunicación «en base al rating y a la capacidad de influencia».

Según Núñez, este tema será considerado en la reunión de gabinete de mañana, pero adelantó que la dinámica del Gobierno es apoyar la labor de los medios y la libertad de prensa.

En todo caso, aclaró que la situación económica del Gobierno no es la misma que se vivió años atrás. «No vivimos la bonanza de años anteriores, cuando se compraban autos y helicópteros. En este momento no tenemos los recursos necesarios, pero vamos a buscar los mejores mecanismos para poder entender a los medios de comunicación», explicó en una conferencia de prensa.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

Fernández declaró que se había reducido la publicidad estatal a un canal de televisión porque tiene bajo rating.

Fuente: BoliviaTV