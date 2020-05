Rakitic: «Quiero cumplir mi contrato con Barcelona»

El futuro de Ivan rakitic es todo un incierto.

A pesar que el croata quire seguir en Barcelona, mucho se habla de un posible trueque con Juventus por Pjanic.

Sin embargo, el ex Sevilla habló con ‘Sky Deutschland’ y de su deseo de continuar en el equipo catalán:»Estoy acostumbrado He estado en Barcelona durante seis años y los he escuchado durante todos ellos. Siempre trato de recordar que el fútbol no es solo un deporte sino un poco más y, a veces, es mejor reírse de él. Lo más importante es que estoy bien y que me llevo bien con el entrenador y el club. Todavía tengo un contrato (hasta 2021) y cuando firmo siempre tengo la intención de respetarlo hasta el final».

Sin embargo, Rakitic comentó que si llega una oferta que le sirva a él y al club lo pensaría: «Si no puedo cumplir mi contrato por algún motivo, nos sentaremos y hablaremos al respecto. Pero por el momento estoy muy feliz en Barcelona».

Fuente: https://www.foxsports.com.ar

