Técnicos anticipan un duro inicio de las Eliminatorias

La fecha de inicio de la Eliminatoria sudamericana es aún una incógnita. FIFA quiere jugar al menos un par de fechas este año, pero como las fronteras de los países continuarán cerradas en septiembre por la Covid-19, todo apunta a que la competición arrancará en octubre y la última alternativa es jugarla en noviembre. Sin embargo, varios técnicos han anticipado que los combinados llegarán diezmados ya que vienen de un receso de dos meses, otros tendrán más, por la cuarentena decretada en cada país.

Jorge Fossati, ex técnico de la Selección de Uruguay, opina que “es obvio que va a ver un perjuicio en lo futbolístico, porque todo lo que afecte el normal entrenamiento o preparación del futbolista va a perjudicar el nivel de los equipos, clubes o selecciones”.

El DT dijo que los más afectados serán los jugadores que no cumplieron “profesionalmente” los trabajos que se les enviaron en la cuarentena “Creo que va a perjudicar o no dependiendo del grado de profesionalismo con el que hayan pasado sus futbolistas toda esta etapa. Porque no creo que haya un club en el mundo que no les haya mandado ejercicios diarios a sus futbolistas. Ese profesionalismo de cada quien podría marcar una diferencia a la hora de competir”, afirmó al diario El Tiempo.

El estado de ánimo

El ecuatoriano Sixto Vizuete dirigió el año pasado a las selecciones juveniles de Bolivia y fue DT de su país en la eliminatoria para Sudáfrica 2010. En entrenador analiza que lo más perjudicial será el aspecto anímico. “Los estados de ánimo influirán de diferente manera en los futbolistas: como sentimos, rendimos. El simple hecho de enfrentar a una selección es estrés, y viajar a los otros países, más las preocupaciones de salud, eso dificulta el rendimiento”, opinó.

En la parte futbolística, Vizuete detecta varios aspectos negativos. “Por la falta de ritmo existirán serios problemas dependiendo de cada país en la reanudación de sus torneos. En la parte táctica se verán muchas deficiencias porque está ligada a la parte cognitiva y mental, el hecho de tomar decisiones en cortos espacios de tiempo. La táctica es sinónimo de motivación, decisión, concentración y, por ende, de confianza”.

Peruanos preocupados

En Perú hay preocupación por el receso obligado que existe en el fútbol, la gran mayoría de sus jugadores no están en Europa donde la actividad comienza a normalizarse y el resto de los jugadores ya llevan un receso de 70 días que según el director deportivo de la federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, hará que los incaicos comiencen en desventaja en las clasificatorias.

Oblitas admitió que el panorama se ve complicado para Perú, que es el segundo país de Sudamérica con más casos.

“Ya comenzó la Bundesliga y de a pocos se irán abriendo las demás ligas. En Sudamérica, los clubes de Brasil ya entrenan y sacan ventaja. Nosotros no tenemos muchos jugadores en Europa, donde ya comenzaron a jugar, y aquí no se sabe cuándo vamos a comenzar. Lo ideal sería que la Liga peruana se inicie en junio o máximo en julio, con todos los protocolos”, explicó Oblitas al diario La República de Perú.

Finalmente, Gerardo Pelusso que fue DT de Paraguay en la Eliminatoria a Brasil 2014, considera que el calendario se puede ajustar para el desarrollo de la competencia.

“Hay algo a favor, y es que el Mundial no se juega en junio-julio, como siempre, sino que por un tema de clima se va a jugar en noviembre-diciembre, de manera que habrá una parte del 2022 para invertir en la eliminatoria y así pueden dar los tiempos. Incluso ya se piensa que los repechajes puedan jugarlos en Catar antes del Mundial. Los tiempos pueden dar, pero es lo que uno supone”, remarcó Pelusso.

