Yañiquez evita referirse a su audio, dice que «no tiene validez»

La jefa de Bancada del MAS en Diputados, Betty Yañiquez, evitó referirse al audio en que se la escucha tildar “maleantes”, “gente muy sucia” y “corruptas” a algunas de sus colegas debido a una discusión por la fecha de elecciones.

Se limitó a decir que la grabación no tiene validez y argumentó disposiciones normativas que protegen las comunicaciones privadas y castigan el violar su secreto.

“Ese audio no tiene validez: artículo 300, 301 del Código Penal claramente señala que conversaciones privadas no pueden ser intervenidas y artículo 25 de la Constitución Política del Estado, por eso no me voy a referir”, dijo la exjuez.

El artículo 25 de la CPE establece el derecho al secreto de las comunicaciones privadas, mientras que los artículos del Código Penal, mencionados, tipifican como delito la violación de las comunicaciones y la grabación de palabras sin consentimiento.

Debido al audio, las diputadas del MAS aludidas por Yañiquez acusaron de discriminación a la Jefa de Bancada y pidieron que deje el cargo y desista de su candidatura a la reelección en el parlamento. Tampoco descartaron iniciar acciones legales.

Yañiquez no respondió a sus colegas y aseveró que ella se maneja con respeto.

