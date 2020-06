Bob Dylan: «Tal vez estemos a las puertas de la destrucción»

El músico Bob Dylan, que la semana próxima lanzará un nuevo disco, cree que la pandemia del coronavirus no es el último golpe que deberá enfrentar la humanidad: «Creo es un indicador de lo que está por venir», señaló el artista en una entrevista concedida a The New York Times, aunque descartó que tenga proporciones bíblicas.

«La arrogancia extrema puede traer castigos desastrosos. Tal vez estemos a las puertas de la destrucción. Hay muchas maneras en las que se puede pensar este virus. Creo que solo hay que dejarlo seguir su curso», agregó.

El Premio Nobel de Literatura también se refirió al asesinato de George Floyd. «Me dieron náuseas al ver a George ser torturado hasta la muerte de esa manera», sostuvo.

La leyenda de 79 años de edad, que durante su carrera compuso diferentes canciones abordando el tema del odio racial, espera que se haga justicia. «Esto va más allá del horror. Espero que haya justicia rápidamente para la familia de Floyd y para el país», dijo.

Consultado sobre si piensa en su propia muerte, Dylan afirmó que se preocupa más por la desaparición de la humanidad. «Pienso en la muerte de la raza humana. El largo, extraño viaje del simio desnudo. No quiero tratarlo a la ligera, pero la vida es muy efímera. Cada ser humano, no importa lo fuerte o poderoso que sea, es frágil ante la muerte. La pienso en términos generales, no de manera personal», concluyó.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Fuente: https://actualidad.rt.com