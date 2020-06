Cívicos en Potosí demandan bono municipal para los más necesitados

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel, destaca que independientemente de que se mantenga la cuarentena rígida o dinámica se debe consolidar un bono municipal para la gente que no está generando recursos económicos debido a la pandemia.

“El bono que se ha pedido es por lo que, justamente, nos ha llevado a la discordia y las diferencias con el señor alcalde. Nosotros habíamos pedido este bono hace rato ya, con una carta que se ha mandado al concejo para empezar a trabajar lo que significa el bono, porque lo que ha dado el Gobierno ya se terminó hace rato”, explicó.

Calcula que unas 50 mil personas serían las beneficiadas con ese bono puesto que solo debe ser para quienes no están en instituciones públicas o privadas o los que cuentan con ingresos y pueden enfrentar la crisis sanitaria.

“Nosotros hemos calculado unas 50.000 personas de nuestro municipio, porque todos en realidad ha recibido ese bono, aquella gente que no tiene sueldo, aquella gente que no tiene ningún ingreso, que no está aportando a las AFPs (…) ahora está pidiéndose que se dé un bono para la gente del municipio de Potosí quienes no tienen un sueldo”, complementó.

Juan Carlos Manuel señala que el bono debe entregarse a todos los que viven en el municipio independientemente de que estén censadas en otras regiones y sus recursos de coparticipación no lleguen a nuestra comuna.

Fuente: https://elpotosi.net