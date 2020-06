El juez anticorrupción de La Paz, Alan Zarate, determinó conceder detención domiciliaria, arraigo y una fianza de Bs 20.000 para el cónsul de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja Lozada, involucrado en el caso respiradores.

«Seguirá colaborando con la investigación porque él no tiene ninguna actividad ilícita”, indicó Luis Fernando Roca, abogado de Alberto Pareja.

Aunque su defensa solicitó libertad irrestricta, la Justicia determinó este viernes la detención domiciliaria del cónsul de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja, por el caso de la compra de 170 respiradores españoles con presunto sobreprecio.

“Aunque no estamos conformes con la detención domiciliaria, por lo menos se defenderá en libertad y seguirá colaborando con la investigación porque él no tiene ninguna actividad ilícita”, indicó Luis Fernando Roca, abogado de Pareja, quien, como lo había afirmado horas antes, dijo que su cliente “sigue siendo cónsul”.

La Justicia determinó arraigo para el sindicado. “Él no ha tenido ninguna participación irregular, eso ha quedado demostrado ante el juez de la causa”, argumentó Roca.

Legajo

Según documentos conocidos públicamente, Pareja gestionó el traslado de los equipos de Barcelona a Bolivia, verificó el stock en la empresa fabricante GPAinnova e incluso se refirió a una segunda oferta, como informó en mayo a la canciller Karen Longaric. Una fotografía lo muestra con los aparatos de fondo y a lado de un ejecutivo de la compañía.

El sindicado fue trasladado muy temprano desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, donde permaneció desde la noche del miércoles, hasta una de las oficinas de la misma dependencia para escuchar la decisión del juzgado respecto de su situación legal.

En su declaración en la Fiscalía, el miércoles, Pareja deslindó responsabilidad en el escándalo de los respiradores y aseguró que su única misión fue verificar la existencia de la empresa y los equipos en Barcelona.

Horas antes de concretarse la compra, Pareja envió una a Longaric un reporte sobre su actuación y en él se refirió, con base en datos del Ministerio de Salud, una oferta con menor precio al de la intermediaria IME Consulting Global Services SL, que compró los equipos de la fábrica GPAinnova.

Cada equipo fue comprado en $us 28.080, cuando los precios de GPAinnova son de $us 7.234. El Gobierno decidió congelar el pago del 50% restante en tanto se resuelva el caso y la Fiscalía de La paz calculó en más de $us 3 millones el sobreprecio.

Informe oral

El lunes, el sindicado presentó otro informe oral a Longaric, esta vez de manera personal, en el que ratificó su inocencia. Sin embargo, la Fiscalía lo imputó por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

Roca indicó la noche del jueves que su cliente sigue siendo cónsul en Barcelona porque desde el lunes, cuando se entrevistó con la Canciller, no ha recibido ninguna notificación de ese despacho, aunque está afectado en su salud. Ese mismo argumento expuso este viernes.

“No ha habido ningún tipo de notificación sobre el informe que se prestó; si hay una conformidad, si va a haber algún tipo de observación de parte de la Cancillería, en esa parte estamos tranquilos porque David Alberto Pareja sigue siendo cónsul de Bolivia en Barcelona, solo que está en Bolivia por esta situación que esperamos se resuelva con la libertad”, señaló entrevistado por La Razón Digital.

Por este caso ha caído el exministro de Salud Marcelo Navajas y otros exfuncionarios más. (19/06/2020)