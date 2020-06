Don Roberto Pérez, la partida del Caballero Elegante

Julico Jordán Zamora

Don Roberto fundador de la peluquería El Caballero Elegante de Santa Cruz, Bolivia, era mi peluquero por muchos años, un lugar donde ya no tenía que explicar cómo querías el corte, un verdadero baber shop vintage con un peluqueros y barberos vintage, me enseñó a manejar la navaja con paciencia para afeitar la barba (pero nunca me compré el porta navajas).

Llegó a Santa Cruz de los trigales de Vallegrande en 1967, comenzó a cortar el cabello a otros niños desde sus 13 años de edad, llegó a trabajar en una peluquería de un ciudadano chileno llamada Nuevo Oriente, en los 70s su jefe regresa a su país y vende la peluquería a la Sra. Blanquita Suárez quien luego le hereda la misma a don Roberto ya con el nombre «El Caballero Elegante». Una de sus anécdotas es que se negó a trabajar con García Meza. Ha peluqueado a personas de una misma familia hasta en 5 generaciones.

Fue peluquero de muchos caballeros de Santa Cruz, solía ir a domicilios de personas que ya no podían desplazarse por la avanzada edad y que solo querían peluquearse con él.

Siempre estaba al día en las noticias, era llegar y te entregaba el diario del día, fue el único peluquero de mi suegro que yo conocí (+) su cita era solo en luna cuarto menguante, ambos tenían sus cábalas que nunca comprendí, llevé a mi hijo Santiago desde pequeño, por temas de adolescencia comenzó a ir a estilistas más jóvenes pero últimamente y antes de la cuarentena había regresado a su peluquería nuevamente.

Ha partido a la casa del Padre, sus historias y su habilidad para su oficio quedarán en la memoria de todos, nunca quiso descansar ni jubilarse a pesar de que estaba enfermo justamente por estar parado por muchas horas, tenías que marcar con antelación una cita y él te daba el horario, yo siempre me ensayaba sin haber marcado cita esperando a algún piedrudo que siempre había para apropiarme de sus 30 minutos.

Buen viaje don Roberto Perez, muchas gracias, fueron 60 años de servicio impecable, hoy las tijeras forman una cruz y sus amigos ya están marcando turno para un corte.

Fuente: Facebook Julico Jordán Zamora