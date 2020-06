DT de Wilster pide seis semanas de entrenamiento antes de volver a competir

martes, 23 de junio de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

El técnico de Wilstermann, Cristian Díaz, explicó ayer que para retomar la actividad competitiva en torneos nacionales o internacionales se requieren al menos seis semanas de entrenamiento.

Debido a las expectativas de retorno que se tenían y sobre todo porque se manejaba la posibilidad de fijar una fecha para el reinicio de la Copa Libertadores, el cuerpo técnico envió un plan de preparación para retomar los entrenamientos, el mismo contempla una actividad previa de preparación de seis semanas con microciclos

“Nosotros nos pusimos a realizar planificaciones que consideramos oportunas porque si hubiese salido una fecha concreta (desde la Conmebol), la dirigencia necesita una planificación argumentada para preparar el trabajo. Entonces nosotros planificamos un tiempo de seis semanas anteriores para la alta competencia y se lo hice llegar al presidente”, afirmó.

El trabajo realizado por el cuerpo técnico de Díaz se enmarcó en la posibilidad de que los presidentes de la Conmebol fijaran una fecha para retomar las actividades que quedaron suspendidas por la pandemia de la Covid-19.

El estratega explicó que todos tienen el objetivo de volve a trabajar, pero también detalló que se intenta manejar los protocolos de manera que se pueda reducir los márgenes de error y así evitar contagios.

Asimismo, aseguró que las decisiones son adoptadas por autoridades deportivas y estatales, por lo que se espera conocer una determinación al respecto.

“Obviamente, dependemos de que se tome o no la decisión. Se hablaba del mes de septiembre y había una fecha tentativa también de la última semana de agosto. La planificación surge por las fechas concretas de reinicio, pero como eso no ocurrió y no hay fecha concreta. Nosotros lo que vamos a necesitar es que después de tanto parate, el tiempo de readaptación debería ser más largo de lo normal”, dijo.

Díaz señaló también que por el tiempo extenso de parate que se tiene, lo ideal es tener la mayor cantidad de entrenamientos para evitar lesiones y otros percances.

“En este caso que ya llevamos tres meses, se necesita y está recomendado por médicos que se han preparado en la materia, es que nosotros necesitaríamos ese tiempo”, sostuvo.

Wilstermann jugó su último partido el pasado 14 de marzo frente a Bolívar. El cotejo válido por la jornada 12 quedó empatado (1-1), con goles de Willan Álvarez (8’PT), a favor del Rojo, y Teodoro Paredes (27’ST) para el cuadro local.