Arce reconoce los problemas de abastecimiento de combustible, dice que no se irá del país y defiende a sus hijos

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El presidente Luis Arce en conferencia de prensa. Foto: captura de pantalla

eju.tv

Arce admite que el abastecimiento de combustible no está garantizado y atribuye a la falta de financiamiento externo. Arce asegura que no se irá del país y anuncia que volverá a la docencia cuando termine su gestión. Arce tilda de ‘guerra sucia’ las denuncias contra sus hijos y dice que ellos asumirán su defensa. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Arce admite que el abastecimiento de combustible no está garantizado y atribuye a la falta de financiamiento externo

El presidente Luis Arce admitió este martes que el abastecimiento de gasolina y diésel en el país no está garantizado mientras persista «el bloqueo» al financiamiento externo desde la Asamblea Legislativa y otras instancias. Dijo que, pese a los esfuerzos del Gobierno nacional, sin la aprobación de nuevos créditos es «imposible» asegurar los recursos necesarios para la compra de combustibles. “Mientras no tengamos la posibilidad de garantizar los recursos para la compra y abastecimiento de diésel y gasolina, por supuesto que eso no está garantizado”, declaró. Agregó que la falta de desembolsos afecta gravemente el flujo de divisas en el país y agrava el déficit para cubrir las obligaciones de importación y pago de deuda externa. El mandatario detalló que actualmente Bolivia tiene dos grandes salidas de capitales: la importación de combustibles, que superan los 3.000 millones de dólares al año, y el pago de la deuda externa, que va en aumento. Además, señaló que desde 2023 el país atraviesa un “flujo negativo”.

– Arce asegura que no se irá del país y anuncia que volverá a la docencia cuando termine su gestión

El presidente Luis Arce Catacora aseguró este martes que no abandonará el país una vez concluya su mandato, pese a las constantes denuncias y cuestionamientos que presuntamente involucran a sus hijos. En ese sentido, sostuvo que «su compromiso con el pueblo boliviano se mantendrá firme» y que cuando concluya su gestión, retornará a la universidad para volver a ejercer como docente. “Nosotros no nos vamos a ir del país. No tenemos absolutamente nada que ocultar. Agradecemos a las organizaciones sociales por la confianza depositada para todo lo que hemos hecho hasta ahora, pero creemos que aún queda mucho por hacer”, afirmó Arce, ante la pregunta sobre cuál será su futuro luego que termine su gestión, si se irá del país, tomando en cuenta que hay denuncias en contra de su familia. El jefe de Estado remarcó que su trayectoria como académico seguirá siendo parte de su vida después de su gestión presidencial. “Soy académico, soy profesor universitario. Voy a volver, por supuesto, a la universidad, a mi alma mater”, declaró.

– Arce tilda de ‘guerra sucia’ las denuncias contra sus hijos y dice que ellos asumirán su defensa

Las denuncias en contra de sus hijos fueron consideradas por el presidente Luis Arce como parte de la “guerra sucia” y afirmó que ellos asumirán su defensa en cualquier instancia legal que corresponda. En conferencia de prensa, dijo que será la última vez que se referirá al tema, ya que dijo que se está “rebasando” cuando se incorpora a toda una familia en presuntos hechos irregulares “como si fuéramos no sé qué, solo por el hecho de habernos puesto al frente, de oponernos”. “Ellos tienen su vida propia, tiene su familia, son casados, tienen sus hijos y por supuesto, cualquier acusación que haya tiene que ventilarse en los lugares que correspondan, pero también hay que ser muy claros, ellos tendrán su defensa en cualquier instancia legal que sea necesario”, afirmó. Durante las últimas semanas, surgió la denuncia contra su hijo Rafael Arce, de 24 años, quien habría comprado una propiedad agrícola denominada “Adán y Eva” en 2021 mediante un préstamo bancario por un monto que rodea los $us 3,3 millones. Arce adelantó que se quedará en el país cuando concluya el mandato.

– Directora de la Asfi se niega a contestar una pregunta sobre el préstamo a los hijos del presidente Arce

Ivette Espinoza, directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), la tarde de este martes se negó a contestar una pregunta de un periodista sobre los préstamos bancarios que obtuvieron los hijos del presidente Luis Arce. De acuerdo con un video publicado por El Deber, se escucha a un periodista lanzarle la pregunta a la autoridad, al finalizar una conferencia a la que ella había convocado sobre el nuevo reglamento para Empresas de Tecnología Financiera (ETF). Se ve también a Espinoza negarse a atender la consulta cuando levanta la mano y señala no. Mientras que una voz, supuestamente del comunicador de la entidad, dice “referente al tema”. La autoridad es la indicada para absolver la duda, debido a que la entidad que dirige se encarga de regular, controlar y supervisar el sistema financiero en Bolivia. En días pasados, el primer mandatario en una entrevista con un programa de televisión, confirmó que sus hijos accedieron a créditos millonarios en función de la rentabilidad de un proyecto.

– Es falso señalar que el gobierno de izquierda empobreció el país, afirma Bejarano

La politóloga y candidata Susana Bejarano afirmó que es incorrecto afirmar que los gobiernos de orientación izquierdista han empobrecido al país, pues durante las últimas dos décadas se lograron avances importantes en la reducción de la pobreza extrema gracias a políticas públicas impulsadas desde el Estado. “Es falso señalar que el gobierno de izquierda ha sido un gobierno que ha empobrecido al país necesariamente. El gobierno de izquierda ha sacado a 3 millones de personas de la pobreza. Eso no es un dato que lo dice Susana Bejarano, eso está respaldado por estudios de organizaciones como Oxfam, el Banco Mundial, el BID, entre otros”, aseguró Bejarano en entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. Reconoció que el país atraviesa actualmente por una crisis económica con múltiples problemas, pero remarcó que un “mal gobierno” no necesariamente responde a una ideología política específica. “Un mal gobierno también puede ser un gobierno de derecha”, subrayó.

– NGP analiza acciones tras inhabilitación de Dunn y no descarta presentar un amparo constitucional

Desde NGP expresaron su molestia porque aún no recibieron una notificación oficial sobre la inhabilitación. Además, se reservaron el nombre de un posible reemplazo de Dunn para “no caer en la trampa del MAS”. Ibsen acusó al Órgano Electoral de parcializarse políticamente, señalando directamente a Eva Copa como una de las beneficiadas por estas decisiones. Luego que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) nuevamente dispuso la inhabilitación de su candidato presidencial, Jaime Dunn, Nueva Generación Patriótica (NGP) anunció este martes que evalúan qué acciones legales asumirán. Tito Ibsen, vocero del partido político, manifestó la preocupación del partido y afirmó que no se descarta recurrir a un amparo constitucional para defender su derecho a participar en las elecciones generales del 17 de agosto próximo. “Probablemente no recurramos a un amparo constitucional, porque eso entorpecería el proceso de las elecciones, pero no está descartado”, señaló Ibsen en conferencia desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

– «Hay mucha distancia», dice Andrónico sobre su relación con Evo y señala que se debe cumplir el fallo del TCP que limita la reelección

El candidato a la Presidencia por Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, consideró que su relación con Evo Morales está marcada por «mucha distancia», así que ve complicado incluirlo en su equipo de colaboradores si llega al Gobierno. En ese marco, afirmó que se debe acatar lo que dispone el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que limita la reelección en Bolivia y que deja a Morales fuera de los comicios si busca la silla presidencial. «Si la sentencia constitucional menciona que incluso es retroactivo, dos periodos de manera continua o discontinua, yo creo que hay que respetar», señaló el también presidente del Senado. Este tipo de medidas «van a prácticamente forzar el relevo político, va a forzar la renovación política». La Sentencia Constitucional 1010/2023 dispone que ningún ciudadano puede postularse a la Presidencia cuando ya cumplió dos periodos de Gobierno, ya sea de forma continua o discontinua. Morales ya fue presidente en tres ocasiones. En esa línea, afirmó que «esta idea de limitar dos gestiones me parece correcto».

– Iván Lima: Si Evo Morales no es candidato, en Morena podemos acoger al evismo y a toda la militancia de la izquierda

Iván Lima, jefe de campaña del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), la fuerza política que impulsa la candidatura presidencial de Eva Copa, afirmó que su organización está dispuesta a acoger al evismo y a toda la militancia de izquierda, siempre y cuando Evo Morales quede fuera de la contienda electoral. “Morena ha contribuido y va a contribuir al respeto de la Constitución, y para nosotros un punto esencial es que Evo Morales no sea candidato, ni a diputado, ni a senador, ni a presidente”, sostuvo Lima en entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. En esa línea, aseguró que, si Morales no se postula, Morena está en condiciones de recibir al evismo dentro de su propuesta electoral. “Nosotros estamos en condiciones de asegurarle al evismo que vamos a acogerlos y vamos a plantearle al país una propuesta que incluya diputados, senadores, uninominales y plurinominales provenientes de ese sector. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque creemos en la democracia», afirmó.

– Lima desacredita a Andrónico y abre una interrogante sobre cómo está financiando su campaña

El jefe de campaña del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), Iván Lima, lanzó duras críticas contra la candidatura de Andrónico Rodríguez, al cuestionar el origen de los recursos que financian su campaña presidencial y descartar cualquier posibilidad de alianza con su organización política. En entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv, el exministro Lima se refirió al estratega de campaña de Rodríguez, un reconocido asesor español que —según mencionó— ha trabajado en campañas presidenciales de alto perfil en América Latina. “Susana Bejarano señaló que un destacado estratega español está llevando la estrategia de Andrónico Rodríguez. Esa persona ha dirigido la campaña de Petro y la de Claudia Sheinbaum en México, y sus honorarios oscilan entre tres y cinco millones de dólares”, reveló. “Si está cobrando esos honorarios, y esta es una campaña mucho más chica, hay que ver quién está pagando esos montos. Ya lo dijo Rodrigo Paz: hay que revisar cómo manejan su presupuesto los partidos políticos”, dijo.

– La próxima semana comenzará la impresión de las papeletas de las elecciones: ¿Qué pasará con NGP y La Fuerza del Pueblo?

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila anunció la noche de este martes que la impresión de las papeletas de sufragio que se usarán en las elecciones generales del 17 de agosto de este año comenzará la próxima semana. Es decir, los partidos que aún tengan problemas con sus binomios pueden presentar a sus candidatos hasta esta semana para que sus nombres se incluyan en la boleta. «El próximo lunes ya iniciamos con la impresión de las papeletas», anunció Ávila. Tras la inhabilitación de Jaime Dunn, Nueva Generación Patriótica (NGP) debe presentar un nuevo postulante a la Presidencia. Por su lado, la alianza La Fuerza del Pueblo, que impulsa el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, con su partido Unidad Cívica Solidaridad (UCS), se quedó sin candidato a la Vicepresidencia. Ávila dijo que estos frentes tienen hasta 72 horas antes de la votación para inscribir a otros postulantes, sin embargo, pueden quedar con datos incompletos en la papeleta . «Será decisión de la organización política si sustituye de manera inmediata» dijo.