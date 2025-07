Arce tilda de ‘guerra sucia’ las denuncias contra sus hijos y dice que ellos asumirán su defensa

Las denuncias en contra de sus hijos fueron consideradas por el presidente Luis Arce como parte de la “guerra sucia” y afirmó que ellos asumirán su defensa en cualquier instancia legal que corresponda.

En conferencia de prensa, dijo que será la última vez que se referirá al tema, ya que dijo que se está “rebasando” cuando se incorpora a toda una familia en presuntos hechos irregulares “como si fuéramos no sé qué, solo por el hecho de habernos puesto al frente, de oponernos”.

“Ellos tienen su vida propia, tiene su familia, son casados, tienen sus hijos y por supuesto, cualquier acusación que haya tiene que ventilarse en los lugares que correspondan pero también hay que ser muy claros, ellos tendrán su defensa en cualquier instancia legal que sea necesario”, afirmó.

Durante las últimas semanas, surgió la denuncia contra su hijo Rafael Arce, de 24 años, quien habría comprado una propiedad agrícola denominada “Adán y Eva” en 2021 mediante un préstamo bancario por un monto que rodea los $us 3,3 millones.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

¿Qué hará al concluir su mandato?

Una vez deje el cargo de mandatario de Estado, Luis Arce adelantó que se quedará en el país porque consideró que no tiene “nada que ocultar” y que, además, volverá a la docencia universitaria.

“Nosotros, como militantes de la izquierda revolucionaria no los que se escapan, sino a los que se enfrentan, vamos a estar aquí, vamos a estar para enfrentar, porque no tenemos absolutamente nada que ocultar, aquí somos muy claros, en ese sentido, nosotros no nos vamos a ir del país”, afirmó.

Además, dijo que agradecerá a las organizaciones sociales por haber depositado la confianza en su persona para poder llevar adelante todos procesos de transformación y proyectos que se hicieron en el país hasta este momento.

“Yo creo que queda todavía mucho por hacer y desde donde estemos, allá en la academia, porque vamos a volver a la academia, yo soy académico, profesor universitario, voy a volver por supuesto a la academia a la universidad”, añadió.