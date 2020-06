Escenario y actores del nuevo estado: plurinacional, populista y cocalero

Geopolítica del Estado Independiente Chapareño.

Hace un tiempo; antes del coronavirus chino y cuando aún podíamos viajar para disfrutar de la naturaleza y de los amigos, estuve en la casa de uno de ellos en Santa Fe. Me contó entre otras cosas de los variados cambios en la economía y el manejo político del municipio Ichilo y me pidió que lo comente. No tengo idea de lo que ocurre ahora con la pandemia.

Yapacaní, municipio anteriormente cruceño, fue avasallado y anexado por el Estado cocalero Chapareño; lo colonizó y ahora maneja discrecionalmente tanto al municipio como las áreas aledañas.

Los cocaleros avanzaron igualmente sobre el Parque Nacional Amboró y lo controlan al igual que lo hacen con el colindante Parque Carrasco. Ambos Parques, repositorios del diverso ecosistema andino amazónico, están siendo destruidos por depredadores ambientales, chaqueadores, ladrones de madera, cazadores, cultivadores de coca, fabricantes de cocaína y narcotraficantes internacionales ligados a las FARC. Con esto los turistas, investigadores y amantes de la naturaleza están excluidos de visitarlos.

La economía en la región de Yapacaní, que fue tradicionalmente agropecuaria y algo de turismo, se volcó a la coca, al narcotráfico y el comercio, funcionando como un importante eslabón productivo y logístico para la fabricación de cocaína del Estado Chapareño y convirtiendo, lamentablemente, a San Germán en la jupia de la blanca.

Los Empresarios y el Populismo

En los países menos desarrollados, su clase empresarial generalmente muy débil no logró ser una “clase para sí” como la definía Marx; vale decir ser consciente de su estatus y proyección histórica. Por lo general solo son negociantes que quieren hacer plata a como dé lugar y están dispuestos a asociarse con cualquiera para conseguirla. Últimamente muchos de ellos estuvieron asociados con el MÁS y mañana será otro cantar.

Lamentablemente carecemos de una verdadera Burguesía Nacional; empresarios dignos que tengan una visión de futuro para la región y el país y que estén capacitados de acuerdo a las exigencias del Mercado internacional y con las condiciones mínimas de capital, infraestructura y tecnología para competir en esos mercados.

El populismo es entre otros aspectos, un capitalismo estatal y de amigos y los empresarios tienen claro que para estar en las grandes ligas necesitan llevarse bien con el Gobierno, es decir ser oficialistas del gobierno de turno. Por esta fuerte dependencia del Estado, en el país no hay empresa ni empresario exitoso si no cuenta con el favor del Gobierno.

Una mayoría de los dirigentes políticos y sus partidos, trabaja acuciosamente para lograr el retorno del Evo.

Políticos bolivianos que se proclaman democráticos, buscan debilitar al actual gobierno en procura de futuras ventajas electorales y políticas. Con esto es probable que consigan el triunfo del MAS en la primera vuelta electoral y el retorno del Narco Estado cocalero.

En un titular del Diario El Deber, leemos: “Mesa, Camacho y Evo lanzan críticas y ataques al gobierno de Añez por el caso de los respiradores”. Como vemos, dios los cría y el diablo los junta y actúan luego en comparsa y alguno ha dicho en jauría; buscando hacer el mayor daño a la Presidente Jeanine, quien actuando correctamente suspende y enjuicia sin contemplaciones a los presuntos culpables de actos dolosos.

Como en toda gestión hay errores, pero ahora moros y cristianos se ensaña contra ella por todo y por nada y si eventualmente renunciara, constitucionalmente la reemplazaría la Hermana Senadora Eva Copa Murga.

Me llego un chisme: Evo toca la trompeta en una Murga de Buenos Aires.

Mientras haya MAS en abundancia, habrá mucho MAS en ignorancia. SNCHY.

La población se encuentra secuestrada por el populismo y viviendo en las peores condiciones de vida posible, pero en lugar de unirse todos contra el enemigo común tienden a pelearse entre sí o con sus aliados externos, facilitando el trabajo de los captores. Aunque es natural que esto suceda, también es suicida y contraproducente.

Los populistas cocaleros ofrecen salud, dinero y amor; una vida plena, dinámica y con grandes ganancias de la coca, el narcotráfico y contrabando; con chalets de lujo, viajes, dinero, poder, chocas teñidas y adrenalina. Sus seguidores pueden hacer todo lo que les venga en gana y deben cumplir una sola cosa: ser fieles al jefe y hacer lo que se les ordena.

No le creímos, pero Choquehuanca tenía razón.

La noticia circuló por varios medios nacionales e internacionales. “La NASA confirma la existencia de un universo paralelo donde el tiempo iría hacia atrás”. Esto ya lo explico anteriormente el Candidato a la Vicepresidencia Choquehuanca, con su reloj que marcha hacia atrás para transportarnos a los tiempos del Tahuantinsuyo.

Asimismo y como según el candidato: “las piedras tienen sexo”, en cualquier momento tendremos terremotos y derrumbes en los cerros y laderas; esto como efecto de los revuelcos de las piedras en su éxtasis sexual. Como él casi siempre acierta, es necesario cuidarse.

Fuente: ovidioroca.wordpress.com