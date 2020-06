Iglesia observa que ideologías ciegas de poder inducen a arriesgar la vida

La Iglesia Católica de Bolivia, a través de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), emitió el miércoles el comunicado “Cuidar la vida” en el que, entre otros aspectos relacionados a la pandemia del coronavirus, cuestionó a las ideologías que mueven a la gente a arriesgar su vida.

“Algunas ideologías políticas cegadas por el poder inducen al pueblo a poner en riesgo su vida”, señala el pronunciamiento leído por Monseñor Aurelio Pessoa, secretario general de la CEB.

En esa línea, el documento reflexiona que “analizar la realidad es una práctica recomendable también para algunas ideologías políticas que andan cegadas por intereses de poder e inducen al pueblo a cometer errores y poner en riesgo su salud y su vida”.

La declaración episcopal asimismo pide que “escuchemos a los expertos para tomar decisiones correctas”. Agregan que como Iglesia Católica en Bolivia, seguirán analizando y reflexionando la realidad de los contagios en el país para acompañar al pueblo adecuadamente, y, escuchando a los expertos en salud, tomar decisiones correctas buscando el bien de todos los bolivianos.

Los obispos de Bolivia igualmente piden que “evitemos todo lo que puede contribuir al contagio del covid-19”. Afirman que la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana, desde el comienzo de la pandemia del covid-19 en Bolivia, ha mantenido una postura de prudencia y responsabilidad, recomendando a los obispos y a los fieles evitar todo lo que pudiera contribuir al contagio y en ese marco “se han suspendido celebraciones religiosas con participación presencial del pueblo de Dios y se han extremado medidas de bioseguridad en toda la Iglesia en Bolivia”.

Las autoridades eclesiásticas piden que busquemos coordinadamente lo mejor para todo dejando los intereses particulares o de grupos, en esta hora difícil para Bolivia y el mundo.

Desean que “Dios ilumine la inteligencia de los que en este momento tienen en sus manos decidir correctamente sobre la salud y la vida de los bolivianos”.

Por eso llaman a la prudencia y responsabilidad hasta que la curva de contagios sea descendente. Aclaran que como Iglesia Católica, “no favorecimos la excepcionalidad otorgada a las celebraciones religiosas por el Decreto Supremo 4245, sino que se recomendó a los obispos, de las diferentes jurisdicciones, prudencia y responsabilidad para no hacer uso de ella hasta que la curva de contagios en Bolivia entrase en una fase descendente”. En ese contexto consideran que dicha excepcionalidad no menoscaba la configuración Laica del Estado puesto que “algunas voces en Bolivia han considerado dicha excepcionalidad, concedida al culto religioso, un privilegio impropio de un Estado laico; pero con ella, no se menoscababa la configuración laica del Estado, ya que esa disposición regulaba una práctica religiosa que afecta a los cristianos, que son la enorme mayoría del pueblo boliviano”.

La Conferencia Episcopal, sin embargo, ve que no se puede equiparar la práctica de la religión con una actividad lúdica. Argumentan que tampoco se puede equiparar un derecho humano, como es la práctica de la religión, con una de entretenimiento. “Entendemos los problemas económicos de todo tipo que crea la cuarentena a esos sectores; nosotros también los sufrimos”, expresaron.

“Desde la prudencia y responsabilidad y, en el marco del respeto de las normas vigentes, como Iglesia Católica, reafirmamos nuestra misión de acompañar la fe y la vida espiritual de nuestro pueblo. En ese marco, los sacerdotes seguiremos celebrando el don de la Eucaristía para cada uno de los feligreses, las comunidades, las familias, los enfermos y los hermanos que necesitan la fuerza del Señor”, manifestaron.

