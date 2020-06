La aceleradora de emprendimientos de Santa Cruz Innova de Cainco seleccionó 25 startups

Una nueva edición de la aceleradora de empresas que prioriza la digitalización, la salud y la agroalimentación.

Con el objetivo de fortalecer el ecosistema innovador de Santa Cruz y Bolivia, Santa Cruz Innova de CAINCO, presenta seleccionados a programa de aceleración INNOVA UP

La agencia de innovación de CAINCO, Santa Cruz Innova, lanzó en febrero la iniciativa Innova UP, una aceleradora de negocios privada que promueve el desarrollo de emprendimientos que generen impacto por medio de la innovación en diversos sectores de la economía boliviana. Como resultado de una primera convocatoria nacional, 160 startups se presentaron, quedando preseleccionadas 40 y finalmente 25.

Los sectores de las Startup seleccionadas son: Agroindustria, servicios, educación, fintech, logística, salud.

Los emprendimientos preseleccionados ingresaron a un proceso preparatorio. En ese tiempo los emprendedores accedieron a herramientas que les permitieron evaluar, validar y/o reformular sus modelos de negocio y propuesta de valor, antes de presentarlos al comité evaluador que decidió cuáles de ellos pasaron a la fase de pre-aceleración y aceleración.

El jurado calificador evaluó cada emprendimiento sobre la base de evidencias concretas (experiencias, opiniones, datos, etc.), para ver si estos respondían de forma efectiva a una necesidad de clientes/personas/usuarios que representen una oportunidad de negocio.

STARTUP SELECCIONADAS

PRE-ACELERACIÓN

SOS Agro, Auxiliomedico.com, Sorus, Discovereel, EstiloApp, Crowdi, Qodi, Train Us, Becademia, Jost, Vendis, Daxparts, Candire, Dud, Mencargo, Homemates, Envíos y HomeEngine.

ACELERACIÓN

MediBook, Nanny´s App, Creotec, Elemental, Carrot Live, Jelpi, EnBus.com

Los emprendimientos pertenecen el 70% a la ciudad de Santa Cruz, el 20% a la ciudad de La Paz y el 10% a la ciudad de Cochabamba.

El comité de selección fue conformado por el equipo de Imagine Lab la aceleradora apoyada por Microsoft en Chile, ganadora de premio a mejor aceleradora del año del 2019 en Chile. Formo parte del comité especialistas en diferentes áreas como ser Legal, finanzas entre otras especialidades.

Es así que el 28% de las Startup que fueron seleccionadas para las etapas de pre-aceleración y aceleración están siendo lideradas por mujeres. El sector del servicio prioriza dentro de las Startup seleccionadas.

Esta es la primera generación, dentro de ella se encuentran los ganadores del Hackathon COVID 2020 y finalista del AgriHack 2020.

Actividades próximas a desarrollarse

Próximas actividades son el KICK OFF que se realizará el 7 de Julio, el cual dará inicio al programa de aceleración que tiene una duración de 6 meses en donde los emprendedores contarán con talleres especializados en diferentes áreas como ser marketing, legal, financiamiento entre otras áreas importantes para ellos y tendrán mentorías con la Red de Mentores INNOVA UP. Se lanzará la 2da convocatoria el 27 de Julio para que se puedan postular las Startup que no lograron participar de esta primera Generación.

ACERCA DE INNOVA UP

INNOVA UP es una aceleradora de negocios privada que promueve el desarrollo de emprendimientos que generen impacto por medio de la innovación en diversos sectores de la economía boliviana. Una aceleradora es una institución que brinda servicios de apoyo al emprendimiento emergente conocidas como startups.

Desde Cainco a través de Santa Cruz Innova contamos con un programa de aceleración de emprendimiento emergente con el objetivo de brindar al emprendedor oportunidades de networking y capacitación para expandir su mercado.

¿Qué ofrece INNOVA UP?

Para los emprendedores seleccionados se ofrece los siguientes beneficios:

Programas de aceleración

El programa de aceleración proporciona capacitaciones y herramientas para desarrollar propuestas de valor y modelos de negocio de alto potencial

Mentorías

Los mentores se relacionarán con los integrantes del emprendimiento para apoyarlos, desarrollando un plan de trabajo personalizado

Acceso a Inversionistas

El programa de aceleración promoverá el vínculo entre Startups y redes de inversionistas o inversionistas privados.

Co Work

Es un espacio compartido para conectarte con otros emprendedores, con ambientes cómodos, mobiliario moderno y tecnología para conectarse con el mundo.

Fab Lab

un laboratorio de fabricación, que forma parte de una red global que favorece la creatividad y el compartir conocimientos. Cuenta con herramientas digitales y máquinas, que posibilitan la fabricación de objetos y prototipos.

ACERCA DE SANTA CRUZ INNOVA

Santa Cruz Innova es la agencia de innovación que creó CAINCO, en el año 2017, para apoyar el desarrollo innovador de las empresas y de la comunidad cruceña y boliviana. Tiene como base a los tres ejes: la educación emprendedora, la digitalización y la diversificación de nuestra producción.

Por lo que opera como un puente institucional entre la política pública y los actores implicados en el sistema de innovación, para lograr la implementación de acciones de innovación que respondan a las cambiantes necesidades económicas y sociales, generando ideas y pensamiento estratégico.

