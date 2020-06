La cláusula de preferencia concluye el 1 de noviembre

Campeones

martes, 9 de junio de 2020

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

La empresa Sport Tv Rights tiene plazo hasta el 1 de noviembre para hacer uso del derecho preferencial que tiene para continuar transmitiendo los partidos de la División Profesional del fútbol boliviano, de acuerdo con la información que brindó el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol César Salinas.

“Hasta esa fecha se debe pronunciar para saber si va o no va en la nueva licitación o si aumentan o no el monto de dinero”, afirmó Salinas. Luego del ofrecimiento que hizo Marcelo Claure para pagar 100 millones de dólares por los siguientes diez años, la FBF aguarda que el presidente de la Academia haga oficial su oferta tal como se comprometió en el consejo superior.

En todo caso, al haberse anulado la licitación que estaba en curso y al existir una empresa que tiene un derecho preferente, se debe lanzar otra convocatoria en la que Claure podrá presentarse con su oferta. “La dirigencia se emociona, pero hay un contrato vigente. Los abogados están alistando un informe legal y las consecuencias que habría, no es dar un paso alegremente. El contrato actual tiene dos o tres adendas y somos pasibles a una demanda. Hay que tener cuidado ya que nos pueden hacer un juicio”, agregó Salinas en declaraciones al Panamericano Deportivo. El mandamás de la entidad federativa mencionó también que se debe dar una solución a la cantidad de partidos que deben transmitirse en esta temporada, 364 en total, cantidad que no podrá ser cubierta debido al receso. “Hay que ver cómo conciliamos los partidos no transmitidos”, dijo.