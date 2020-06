Médicos a la FBF: No hay condiciones para concentrar

jueves, 4 de junio de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

El plan de la Federación Boliviana de Fútbol para concentrar a la Selección nacional a partir del próximo 15 de junio comienza a recibir observaciones de los médicos de los clubes.

Los galenos de Wilstermann y Bolívar consideran apresurado volver a practicar, en el caso de los rojos su cuerpo médico sugirió ayer a su dirigencia no enviar a sus jugadores al trabajo de la Verde, ya que no existen condiciones para realizar esa tarea. “Parecería que no se han tomado la molestia de leer el protocolo que hemos preparado los médicos. Las condiciones no están dadas para hacer cualquier actividad deportiva, no hay condiciones para una concentración. Voy a recomendar a mi presidente (Gróver Vargas) que los jugadores de Wilstermann no se presenten a ese llamado”, afirmó Alex Antezana, médico del cuadro aviador.

El galeno justificó su posición al explicar que la gran cantidad de jugadores que estarán en la Verde son de Santa Cruz de la Sierra. “Esa región tiene un índice alto de contagios, el riesgo de tener en una concentración a cualquier jugador asintomático y sin hacerle las pruebas daría lugar a un incremento de contagios”, agregó Antezana.

La FBF le pidió el martes al Ministerio de Salud el permiso para concentrar al equipo nacional a partir del 15 de junio, en julio volver a los entrenamientos y en agosto a la competencia oficial.

Según Antezana, la dirigencia federativa cambio el discurso y los parámetros que manejaron los 14 médicos de los clubes para confeccionar el protocolo de seguridad. “Antes de hacer una propuesta deberían haberse reunido con los médicos, tengo conocimiento que el doctor Jaime Espinoza se reunió con la FBF y planteó la propuesta de no hacer actividades, pero por lo visto no tomaron en cuenta nuestra opinión y creo que estamos por demás, entonces que los dirigentes se encarguen de la parte sanitaria del fútbol”, apuntó.

En Bolívar

Por el lado de la Academia, el médico Freddy Patti mencionó que en el conjunto celeste no se contempla por el momento retornar a los entrenamientos y catalogó de apresurado el plan que tiene la FBF de concentrar un grupo de jugadores con el seleccionado.

“A nivel personal y médicamente pienso que es muy pronto dar una esperanza para que los entrenamientos retornen, sería mucha presión e irresponsabilidad, ya que los contagios están subiendo”, comentó. Patti explicó que a diario se observa el incremento de contagios en La Paz y que aún no se llegó al pico máximo de la pandemia. “Hay más de 50 casos reportados al día, hay que esperar que las curvas epidemiológicas disminuyan o nos den una meseta”, dijo.

