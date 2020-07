Always Ready, en campaña por un espacio en un hospital para su preparador de arqueros

Nataly Carrión Cárdenas

Con su lema y hashtag habitual, #JuntosSomosMásFuertes, Always Ready inició una campaña para buscar un espacio en una clínica privada o en un hospital público de Cochabamba para su entrenador de arqueros, Roberto Ariñéz. Su estado es preocupante, ya que presenta una infección pulmonar que lo ha dejado en cama y debe ser asistido con oxígeno.

“Requerimos un espacio en algún hospital privado o público para la internación de Roberto Ariñéz”, dice parte del texto que fue publicado en un arte, junto a la fotografía del integrante del cuerpo técnico de Eduardo Villegas. “Ayudemos a Ariñéz”, remarca el club paceño que representa a El Alto.

El vicepresidente Andrés Costa, también compartió la imagen e hizo un llamado para que puedan darle una mano a Ariñéz. “Sistema de salud colapsado en Cochabamba. Necesitamos que las autoridades puedan ayudar a encontrar un espacio (…)”, escribió el dirigente albirrojo.

La imagen ha empezado a dar la vuelta al país, a través de las diferentes plataformas.

En cama y apoyado con oxígeno

Ariñéz vive un drama particular, pues si bien dio negativo a coronavirus en la prueba rápida, presenta un problema en los pulmones. “Tengo una infección pulmonar que no me deja caminar, estoy descansando en casa”, relató a DIEZ afligido por el mal momento de salud que atraviesa.

El entrenador de porteros del club millonario es asistido con un oxígeno y guarda en cama, en su casa en Cochabamba. El Sedes lo visitó y después de las evaluaciones, los médicos le indicaron que no es Covid-19, aunque antes tomó medicamentos como si presentara esta enfermedad. “Solo he tenido un resfrío fuerte, pero empecé a tomar medicamentos como si tuviera coronavirus, ahora no me puedo reponer”, contó Ariñéz, que está a la espera de que le realicen la prueba PCR.

Con coronavirus

El club dio a conocer este lunes que su asistente técnico, Jaime Jemio, se sumó a la lista de infectados de Covid-19, junto a Carlos Lampe, Edemir Rodríguez, Josué Mamani y Hernán Cardozo. Además, agrandó la lista de actores del balompié nacional que fueron afectados por el virus como Álex Pontons y Diego Medinacelly, de Real Santa Cruz; Moisés Villarroel, de Wilstermann; Marcos Andia y Ricardo Suárez, de Guabirá. Asimismo, terminó contagiado el DT de Aurora, Julio César Baldivieso, y los dos vicepresidentes de la FBF Marcos Rodríguez y Robert Blanco.

El virus ya se ha cobrado la vida de los entrenadores Hernán Melgar, Jorge ‘Cajeta’ Justiniano y Luis Carmelo Román. También falleció el presidente de la Comisión de Árbitros de la ACF, Remberto Gonzales. A la nómina de desaparecidos se suma el futbolista Frans Román Guzmán y el exjugador Alexander Balanta.

