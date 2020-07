Anuncian la construcción de respiradores tarijeños para la lucha contra el coronavirus

El subgobernador de Cercado, Johnny Torres, informó sobre la construcción y diseño de respiradores por técnicos tarijeños que ayudarán a combatir el coronavirus, por lo que ha indicado que los presentara al Servicio Departamental en Salud (Sedes) para que la Comisión Científica pueda evaluar su calidad.

«Este es un respirador mecánico y analógico para terapia intermedia, y es parecido al respirador que trajeron desde España pero con un costo menor a 27.000 dólares pues este estaría con un valor de 500 dolares individualmente ya que habría sido hecho por manos bolivianas».

Así mismo, ha indicado que ante la desesperación de no contar con elementos para combatir el coronavirus, han diseñado esta propuesta juntamente con la asociación de técnicos en electrónica de Tarija.

«Fabricaron el respirador, los regeneradores de ozono y el recuperador pulmonar, y estoy convencido que cumple con las expectativas tarijeñas tomando en cuenta que podría generar empleo, movimiento económico, impuesto y diferentes oportunidades en el país, puesto que es necesario ya que el 50 por ciento de las personas estarían desempleadas y con la quiebra masiva de las diferentes industrias en Bolivia, así que lo que tratamos de hacer es generar opciones de trabajo».

Por consiguiente, ha indicado que si pudieran vender los respiradores podrían mejorar de manera inmediata la tasa de desempleo ya que seria necesario masificar la producción.

«Deben tomar en cuenta que este no es un respirador de Terapia Intensiva invasivo, sino es un respirador de emergencia de terapia intermedia solo con mascarilla, así que es importante resaltar que no remplaza ni hace el trabajo del respirador de Terapia Intensiva es decir que este producto no serviría para una persona entubada».

De esa manera ha mencionado que enviarán una carta a la Comisión Científica del Sedes para que evaluar la calidad técnica del respirador.