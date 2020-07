Aseguran que, en menos de 60 días, no hay condiciones para elecciones

Fernando Castedo, expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz y ex vocal de la Corte Departamental Electoral, afirmó que el Órgano Electoral Plurinacional, como ente independiente, tiene toda la potestad de modificar la fecha de las elecciones nacionales.

Manifestó que es un acto de irresponsabilidad realizar los comicios el 06 de septiembre, cuando la pandemia por el coronavirus viene golpeando con más fuerza a todos los bolivianos.

“Debemos cuidar la salud de la gente, no hay las condiciones sanitarias para llevar adelante un proceso electoral en menos de 60 días, no podemos poner en riesgo la vida de todos los bolivianos”, dijo Castedo al indicar que de no modificarse la fecha habrá un ausentismo en el país de más del 50% tal como ya ocurrió en la República Dominicana días atrás.

Fuente: Prensa Fernando Castedo

