Cárceles de Cochabamba piden atención de brigadas médicas ante casos de Covid-19

La directora de Régimen Penitenciario de Cochabamba, Pamela Suárez, informó de la situación de las cárceles en este departamento en donde 5 reos fallecieron con síntomas Covid-19.

Asimismo, indicó que hasta el día de hoy no cuentan con una certificación del Sedes que diagnostique que fallecieron por coronavirus y que actualmente las personas que estuvieron en contacto fueron aisladas, pidió la colaboración de brigadas médicas al Sedes y Gobernación para realizar rastrillajes sanitarios. “Hasta el día de hoy no tenemos un resultado, no tenemos el apoyo”, aseguró.

Fuente: ATB