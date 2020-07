El positivo de varias autoridades y los casi 50 mil bolivianos más, no es motivo de debate, sino de solidaridad. La reflexión que queda @ArturoMurilloS es que no es sensato ir a elecciones así, los intereses de los políticos no pueden estar por encima de la salud de la gente. https://t.co/C3t0oc7FDx

