El TSE tiene 72 horas para saber si sanciona a candidato del MAS

Los vocales tienen 72 horas, a partir de ayer, para emitir un dictamen sobre las cuatro denuncias que se presentaron el lunes 20 de julio ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) por el comentario de encuestas que realizó el candidato Luis Arce Catacora.

Hoy martes se conocerán qué demandas fueron admitidas por la validación de requisitos y también se notificará al delegado del partido de Evo Morales para que presenten sus descargos.

Paúl Antonio Coca es experto en temas electorales. El analista explicó que los vocales no pueden adelantar criterios antes de emitir el dictamen y detalló que este tema se resuelve en una comisión técnica y luego es la sala plena la instancia que valida la conclusión.

«El TSE tiene 72 horas (tres días) una vez presentada la denuncia para emitir su dictamen. El lunes se presentaron denuncias y el ente electoral revisa de inmediato no el tema de fondo, sino si se cumplieron los requisitos. Si se admite, se pone en conocimiento al delegado del MAS para que presente sus descargos. La resolución es dentro de 72 horas», explicó Coca.

Hoy, por separado, las alianzas Juntos, Creemos y Libre 21 y el Comité Cívico de La Paz presentaron denuncias contra el MAS por el presunto delito electoral de difusión de encuestas, luego de que el 14 de julio el candidato Luis Arce hizo referencia a estudios de opinión que —según él— lo colocan como el mejor ubicado en la carrera electoral. El postulante incluso habló de porcentajes y de posiciones de otros candidatos.

Al respecto, el politólogo Marcelo Silva recalcó que el TSE tiene una «difícil tarea» y ratificó que las resoluciones sobre las denuncias presentadas el lunes deben ser resueltas en 72 horas.

El experto dijo que el MAS es un partido que debería estar en carrera electoral por su electorado, pero resaltó que la ley es para todos y recordó la decisión que se tomó en 2015 con los Demócratas en Beni, cuando todos sus candidatos fueron excluidos de las elecciones regionales.

«(Las denuncias) se pueden admitir o rechazar. Este es un tema delicado. El MAS tiene una representación importante y tiene que estar en carrera por sus votantes, pero la ley es para todos y se la debe cumplir. Ya hay un antecedente en Beni. Vaya trabajito que tiene el TSE«, afirmó Silva.

Sobre el tema, la vocera de Creemos, Roxana Lizárraga, consideró que la sala plena del TSE debe cumplir la norma como se hizo en 2015, cuando se inhabilitó a 228 candidatos de Unidad Demócrata (UD), de Beni, luego de que su candidato, Carmelo Lenz dio a conocer los resultados de una encuesta.

Mientras, el candidato Arce aseguró que no vulneró la norma electoral y dijo que en el MAS no están «preocupados» por las denuncias que se presentaron, que incluso exigen la eliminación de la sigla del MAS.

«Nosotros no hemos cometido ninguna falta al tema electoral y estamos seguros que si el Tribunal Supremo Electoral valora todo lo que está sucediendo, todos los acontecimientos con la norma vigente no tenemos por qué preocuparnos, porque no hubo ninguna violación ni falta a este reglamento», justificó el candidato del MAS.

