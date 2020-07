Es imposible pretender que las elecciones serán limpias cuando los responsables …

El MAS pide respetar la fecha de elecciones y dice que un cambio puede generar 'caos' | EL DEBER eldeber.com.bo | 17 hours ago ..., Luis Fernando Camacho; la presidenta y candidata de Juntos, Jeanine Áñez; y el presidenciable Jorge Quiroga, de Libre 21, quien en un inicio estaba... modificar la fecha de las elecciones. Lo hizo el candidato presidencial de Creemos, Luis Fernando Camacho; la presidenta y candidata de Juntos, Jeanine... Compartido: 14.8K

CARLOS MESA Y LIZÁRRAGA PRESENTARON ENCUESTAS (Y NADIE DIJO NADA) www.primeralinea.info | 21 hours ago ...cuadros estadísticos en los que ganaba el MAS, pero en segundo lugar estaba Luis Fernando Camacho. Incluso el candidato a vicepresidente Samuel Doria... Compartido: 606

Las encuestas del MAS y el cumplimiento de la ley | EL DEBER eldeber.com.bo | 5 hours ago ...puesto Jeanine Áñez y ahondó en detalles al mencionar que Luis Fernando Camacho está quinto y que Jorge Quiroga va por delante, en cuarto lugar. Más... Carlos Mesa; en tercer puesto Jeanine Áñez y ahondó en detalles al mencionar que Luis Fernando Camacho está quinto y que Jorge Quiroga va por delante... Compartido: 389

Suman voces para diferir elecciones www.eldiario.net | 4 hours ago ...participación y observación que den legitimidad". La alianza Creemos también pide el diferimiento de elecciones. Su candidato Luis Fernando Camacho publicó en... Compartido: 123

La propaganda política no cura enfermos, los spots no llenan ollas. En marzo pro… eju.tv | 17 hours ago ...el Covid-19 porque lo importante ahora es salvar vidas. https://t.co/AQhBgnr8Aw Fuente: Luis Fernando Camacho por... Luis Fernando Camacho *Nota: Los artículos con la etiqueta Presidenciables se autopublican tomando para el título los primeros 90 caracteres del tuit... Compartido: 119

BOLIVIA: PEDRO DORADO HABLA DE LA QUEMA DE LA CHIQUITANIA COMO ANTESALA DEL GOLPE DE ESTADO 18-07-20 radiocut.fm | 18 hours ago ...Pedro Damián Dorado: "La Chiquitania fue incendiada por luis Fernando Camacho". Dorado junto al ex ministro de Minería, César Navarro, logró salir a... pesar del salvoconducto que garantizaba su salida del país. Read more Pedro Damián Dorado: "La Chiquitania fue incendiada por luis Fernando Camacho". Dorado... Compartido: 79

Coronavirus en Bolivia: Suman voces para diferir elecciones ahoradigital.net | 3 hours ago ...elecciones. Su candidato Luis Fernando Camacho publicó en respuesta a Evo Morales: "Los bolivianos iremos a elecciones cuando nuestras vidas no estén en... Compartido: 14