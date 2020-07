Evo Morales, Luis Arce Catacora y el MAS desarrollaron una práctica perversa que está basada en la presión, la violencia, la amenaza y el bloqueo, esto es algo que nos ha cansado a todos.

Basta de fraude y de corrupción. https://t.co/hXAaUlh7Yh

Fuente: Carlos D. Mesa Gisbert por Carlos D. Mesa Gisbert

*Nota: Los artículos con la etiqueta Presidenciables se autopublican tomando para el título los primeros 90 caracteres del tuit generado por cada una de las personas que están en este grupo.

Miles marchan y anuncian paro en demanda de prontas elecciones en Bolivia | Las noticias y análisis más importantes en América Latina www.dw.com | 16 hours ago ...una crisis política Carlos Mesa vuelve al ruedo Carlos Mesa, expresidente del país y una de las voces más críticas con Morales, dijo que la decisión... 47,08 por ciento, contra el 36,51 de Carlos Mesa. Con esas cifras, el mandatario superaba por más de 10 puntos a su principal rival y cumplía con la... Compartido: 1.4K

Nueva fecha, entre regionalización del voto y beneficio para algunos www.opinion.com.bo | 22 hours ago ...que los comicios serán el 18 de octubre. Entre los candidatos, Áñez de Juntos, Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC) y Jorge Quiroga de Libre 21... candidatos a la presidencia de Bolivia Luis Arce, del MAS, y Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, empatan en la intención de voto con 26% de preferencia... Compartido: 65

Bolivia: Evo Morales Against the Workers and Oppressed www.internationalist.org | 4 hours ago ...during the overthrow of then-president Carlos Mesa, rich people who considered themselves part of the "white" elite were talking fearfully about... softer image. This was Carlos Mesa, who happens to be a prominent historian and journalist and was seen as a liberal intellectual. And then Morales and the... Compartido: 30

Incertezas sobre eleições presidenciais marcam cenário www.brasildefato.com.br | 19 hours ago ...(MAS-IPSP). "Foi imposta pelo MAS, que tem maioria na Assembleia Legislativa, e por algum candidato opositor como o senhor Carlos Mesa", afirmou... ex-ministro de Economia e Finanças Públicas Luis Arce do partido de Evo Morales, MAS, e Carlos Mesa, que apoiou as Forças Armadas na renúncia de... Compartido: 23