La CIDH aceptó denuncia contra Bolivia por obligación del servicio militar

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la denuncia contra Bolivia planteada por José Ignacio Orías Calvo, por «la violación del derecho humano a la objeción de conciencia al servicio militar». Para la admisión, la CIDH consideró que el Estado incumplió su compromiso de legislar a nivel interno este precepto, esto fue cuatro años luego de ser presentada.

En 2015, Orías planteó la objeción de conciencia para no realizar el servicio militar por no estar de acuerdo con los principios de guerra, de muerte, de violencia, que según el denunciante existen en este servicio, pero este tipo de objeción no está regulada en Bolivia.

El denunciante decidió llevar su reclamo a la CIDH en julio de 2016, luego de que el ministerio de Defensa respondiera de manera negativa a su objeción y le explicaron que era un servicio obligatorio.

Luego de admitida, la CIDH se abocará a establecer si Bolivia violó los derechos por los cuales la denuncia fue admitida: libertad de conciencia, derecho a la vida privada, libertad de pensamiento, derecho de igualdad ante la ley; además de debido proceso, derechos políticos y protección judicial.

Ahora la Comisión solicitó a tanto Orias como a a la Procuraduría General del Estado, quien defiende a Bolvia, plantear sus argumentos de fondo dentro de los siguientes cuatro meses. También la CIDH puede intervenir si alguna de las dos partes manifiesta su interés de negociar un arreglo amigable.

