Nuevo paquete del subsidio prenatal será entregado en agosto

Por Erika Ibáñez / La Paz

La Unidad de Subsidios y Articulación Productiva del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) entregará el nuevo paquete del subsidio prenatal y de lactancia a partir de agosto.

La gerente de la Unidad de Subsidios y Articulación Productiva del Sedem, Roselin Rossel, explicó algunos cambios que tendrá la canasta de alimentos ante las críticas y observaciones de varias beneficiarias, principalmente por la reducción de una lata de leche.

“Los productos que se entregan en el subsidio se determinan mediante una resolución del Ministerio de Salud. No es decisión de Subsidios modificar ni aumentar productos sin coordinación con esa instancia técnica”, explicó en conferencia de prensa.

Precisó que la actual composición del paquete de alimentos del subsidio responde a criterios definidos en el marco de la Resolución Ministerial 096/2023, emitida por el Ministerio de Salud y Deportes, en coordinación con la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social (Asuss).

La Unidad de Subsidios del Sedem no define el tipo, cantidad ni valor nutricional de los productos que conforman el paquete, sino que cumple el rol de articulación productiva, logística y distribución.

Subsidio

Respecto a la reducción de un tarro de leche en el paquete, aclaró que esta modificación no se solicitó en la Unidad de Subsidios ni por el Ministerio de Salud, sino que ocurrió a raíz de una decisión unilateral de la empresa proveedora, la cual no cumplió con el volumen comprometido. “Nosotros no reducimos ni sustituimos ningún producto. El proveedor de la leche determinó no abastecer el volumen anterior. En consecuencia, procedimos a complementar con productos del mismo valor nutricional”, justificó Rossel.

Además, indicó que, en meses anteriores, dificultades logísticas derivadas de los bloqueos de caminos generaron retrasos en la provisión de alimentos por parte de algunas empresas proveedoras, lo que obligó a realizar ajustes excepcionales en la composición del paquete para evitar interrupciones en la entrega.

Actualmente, se encuentra en proceso la evaluación y validación de nuevos productos, como parte de la actualización del paquete alimentario en base a las recomendaciones nutricionales emitidas por el Ministerio de Salud y Deportes.

“Queremos ser claros, no jugamos con el alimento de las mamás, y jamás vamos a entregar productos que no cumplan parámetros nutricionales”, afirmó.

Pidió comprensión a las beneficiarias y aseguró que el equipo técnico de la Unidad de Subsidios del Sedem está abierto a escucharlas.

Indicó, además, que está en ejecución la fase de degustación y validación de nuevos productos, en coordinación con el Ministerio de Salud y la Asuss, de cara a la implementación oficial del paquete actualizado que será entregado desde la primera semana de agosto.