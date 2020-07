La estrella de Broadway, Nick Cordero, fallece a los 41 años tras una larga batalla contra el coronavirus

Su muerte ha sido anunciada por su esposa, Amanda Kloots, a través de una publicación en Instagram.

El actor de Broadway Nick Cordero, famoso por su papel en ‘Waitress’ y ‘Rock of Ages’, ha fallecido a la edad de 41 años tras una larga lucha contra el coronavirus. La muerte del intérprete, que había estado hospitalizado durante 3 meses y tuvo que someterse a una amputación de pierna tras contraer el virus, ha sido anunciada este domingo por su esposa, Amanda Kloots. «Mi querido esposo falleció esta mañana«, escribió Kloots en una publicación de Instagram. «Estaba rodeado de amor por su familia, cantando y rezando mientras dejaba gentilmente esta tierra».

La semana pasada en declaraciones a ‘CBS This Morning’, la mujer había comunicado que Cordero necesitaría un doble trasplante de pulmón. «Un 99% de posibilidades de que lo necesite para vivir el tipo de vida que sé que mi esposo querría», dijo Kloots. «Eso está muy lejos y muchas cosas tendrían que alinearse para que Nick sea un candidato para eso».

La esposa del actor mantuvo al tanto a los amigos y seguidores de su marido sobre su estado de salud desde que fue internado. Inicialmente Cordero fue diagnosticado con neumonía, pero después de hacerle una prueba de coronavirus, confirmaron la infección.

El actor fue hospitalizado el 30 de marzo, pasó a ser intubado el 1 de abril y estuvo sedado en la UCI durante 18 días. Además de padecer neumonía, también sufrió un shock séptico, tuvo dos «mini accidentes cerebrovasculares», se le colocó un marcapasos temporal en el corazón y tuvo complicaciones de coagulación de la sangre, que lo llevaron a la amputación de la pierna derecha. Durante la enfermedad perdió más de 27 kilos.

Su mujer reveló el mes pasado que los médicos le habían aconsejado en múltiples ocasiones que se despidiera de su marido. «Me han dicho un par de veces que no lo logrará. Me han dicho que me despida. Me han dicho que sería un milagro. Bueno, tengo fe», escribió Kloots el 4 de junio.

