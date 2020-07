La ONU alerta que más de 71 millones de personas corren peligro de sumirse en la pobreza extrema en 2020 por la pandemia de covid-19

La pandemia decovid-19podría provocar que alrededor de 71 millones de personas se vean en una situación de pobreza extrema este año, según un informe de la ONU sobre los efectos de la pandemia en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

En caso de que la propagación de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus se mantenga al nivel pronosticado y permanezca activo, el nivel de pobreza llegará al 8,8 % en 2020, reza el documento.

Due to #COVID19, over 71 million people will be pushed into extreme poverty in 2020 — the first observed increase in global poverty in decades.

Find more information in @UNDESA‘s latest #SDGreport 2020: https://t.co/PS42rfyYrf#SDGs #HLPF2020 pic.twitter.com/ISDkUrdhCk

— United Nations in India (@UNinIndia) July 7, 2020

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram