Marcha de maestros rurales llega al Tolar y Cárdenas invita al diálogo

La marcha del magisterio rural, que empezó el viernes en la población de Lahuachaca, arribó este sábado al Tolar, a 66 kilómetros de La Paz. Rechaza el Decreto Supremo 4260, sobre educación virtual y a distancia, y pide una reunión con la presidenta Jeanine Añez. El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, invitó a los dirigentes del magisterio nacional, educadores, pedagogos, expertos, padres de familia y estudiantes a debatir la modernización de la educación y dejar pretextos para frenar el avance de este proceso.

“Hoy (sábado) partimos de Patacamaya rumbo a la localidad del Tolar, pernoctaremos ahí esta noche, mañana (domingo) emprenderemos la caminata rumbo a Kalamarka (…) La llegada a la ciudad de La Paz está planificada entre el lunes o martes, ahí nos esperarán el magisterio urbano y rural paceño, los padres de familia y la clase trabajadora unida en defensa de la educación fiscal”, informó el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Maestros de educación Rural de Bolivia, Andrés Huayta.

El dirigente sostuvo que ya no pretenden reunirse con el ministro Cárdenas, ya que en el último tiempo se negó a aceptar las propuestas del magisterio y de los Padres de familia. “Estamos dispuestos a reunirnos con la presidenta Jeane Añez, al más alto nivel, o con algún otro ministro, pero no con Cárdenas”, remarcó.

El magisterio rural rechaza el Decreto Supremo 4260 sobre la educación virtual y a distancia bajo el argumento de que hay dificultades económicas en gran parte de las familias que optaron por la educación fiscal gratuita.

El 8 de julio, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, afín al MAS, informó que en el ampliado nacional del ente matriz se determinó convocar a los trabajadores de todo el país a marchar en los nueve departamentos la próxima semana, en contra de las acciones gubernamentales.

Dijo entonces que la reunión de los trabajadores conminó al gobierno de Jeanine Añez a abrogar los decretos supremos 4260, sobre la educación a distancia y virtual, y 4272, que autoriza al Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim) destinar recursos públicos al Programa Nacional de Reactivación del Empleo de manera inmediata.

Modernización de la educación

El ministro Cárdenas invitó este sábado a todos los sectores del país a debatir la modernización de la educación boliviana y dejar de usar pretextos, como la pobreza, para frenar este proceso, que se impulsa mediante la aplicación de cuatro modalidades.

“Invito a todo el país a que discutamos con los educadores, pedagogos, expertos, padres de familia y estudiantes este tema. Pero en lugar de eso ¿saben qué nos plantean? Nos piden retorno inmediato a clases (presenciales). ¿Quieren que los estudiantes se contagien? ¿Quieren que mueran? No puede ser”, afirmó la autoridad, en entrevista con Bolivia TV.

Cárdenas afirmó que la modernización de la educación -que contempla las modalidades de educación presencial (paralizada), semipresencial, virtual y a distancia (vía radio y televisión)- se aplicará en adelante de manera complementaria y no únicamente por la pandemia.

Por eso, continuó, “es impresionantemente asombroso que haya gente que marcha en las calles despreciando la vida de los estudiantes. Detrás de la justificación de la pobreza yo veo razones políticas, al decir que no hay celulares o no se puede (por el costo del internet), ya lo están usando como pretexto para frenar la modernización de la educación boliviana, la educación virtual no es un invento de este gobierno ni de nuestro ministerio; el mundo ya trabaja en esta modalidad”, remarcó.

Cárdenas afirmó que los detractores de la educación virtual deberían preocuparse por el costo o la ausencia del internet en todos los rincones del país, pues de lo contrario es oponerse y “ocultar con pretextos las pugnas político partidarias; lo mismo (hacen) algunos dirigentes sindicales que están en marcha o en huelga de hambre y que dicen ‘mientras no tengan todos los hogares de Bolivia internet, no se puede hacer educación virtual’, pero en el fondo lo que quieren es que la educación boliviana se quede en el siglo XIX”.