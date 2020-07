Policías con Covid-19 peregrinan por atención en Cochabamba

Al menos ocho policías con síntomas de Covid-19 peregrinan por atención médica en el hospital de la Caja Nacional de Salud (CNS) de Cochabamba. Al igual que ellos, ayer unas 15 personas reclamaban por una ficha para ser atendidas en el seguro.

“Yo trabajo en el levantamiento de cadáveres con Covid-19 y ahí estamos expuesto porque tenemos que embolsar a los cadáveres. No tenemos trajes de bioseguridad adecuados, nos dan un barbijo de tela para protegernos y no tenemos guantes”, dijo uno de los policías que esperaba por atención en la CNS.

Otro de los uniformados señaló que teme por su esposa, que también presenta síntomas, y por sus dos hijos. “Desde el lunes estoy con los síntomas y aquí no me atienden. El martes tuve que venir a las 5:30 para tener una ficha. Ojalá me saquen la prueba”, declaró.

Al igual que los uniformados, Julián, de 66 años, llegó a la Caja Nacional junto a su esposa y una hija buscando atención médica, pero por el colapso no fue atendido.

“Me dicen que tengo que esperar por lo menos 10 días para que me entreguen el resultado de las pruebas de laboratorio. Si hoy le sacan, hasta eso nosotros qué vamos a hacer. Mi papá tiene neumonía, pero primero me piden la prueba de Covid-19”, dijo su hija, Zenobia.

El presidente del Colegio Médico, Édgar Fernández, lamentó el colapso que hay en la Caja Nacional de Salud e instó a los administradores de este centro médico a invertir los recursos que tienen para ampliar el servicio de atención médica para los asegurados.

Se intentó conversar con el director de la CNS, Jaime Benítez, pero no atendió a su celular.

Fuente: Los Tiempos