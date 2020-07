Precauciones para tomar en cuenta en las tiendas

La cuarentena flexible permite ir a las tiendas. Sepa qué hacer cuando esté escogiendo ropa, como fijarse que todo esté desinfectado y que no haya aglomeración

Robin David Peredo Flores

El Deber

Tenga mucho cuidado, pues el Covid-19 no tiene flexibilidad en sus contagios. Por ello, hoy que las negocios han vuelto a abrir sus puertas en días de semana, siga al pie de la letra las normas de bioseguridad de llevar puesto el barbijo, respetar el distanciamiento social y usar alcohol en gel en las manos cuando entre y salga de un local.

Las tiendas ya abrieron sus puertas al público y atienden siguiendo las pautas de la nueva normalidad. Fabiola Manzano, ejecutiva de Rosa y Gris, explicó que ellos reciben a las personas previa cita vía teléfono o WhatsApp, a quienes le dan hora para atenderlos, para que no se junten más de dos personas en una tienda, que pueden ir solo con un acompañante.

Al llegar a la boutique se le desinfecta los zapatos y le ponen un protector plástico a sus calzados. Tienen que ir con barbijo y se les toma la temperatura, si tiene más de 37,5 grados, no puede entrar.

Las personas que atienden a los clientes están capacitadas para esta emergencia sanitaria e igualmente siguen las normas de bioseguridad.

El ensayo de la ropa se hace en un vestidor que ha sido previamente desinfectado y en los otros probadores no hay nadie haciendo lo mismo. Ello para mantener el distanciamiento social.

Después que la cliente se ensaya, toda la ropa que vio es separada para ser desinfectada, lo mismo que la prenda que escogió para llevarse. Cuando la gente se va, todos los elementos de bioseguridad que le brindaron se desechan. Atienden de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00.

Fabiola Manzano contó que poco a poco el comercio empieza a moverse. «Cada vez hay más bodas y quinceañeros. La gente aún tiene un poco de miedo de salir a comprar vestidos, pero cuando le decimos cómo trabajamos, vienen. Lo que más hay son matrimonios civiles, algunos sencillos, porque los grandes los están dejando para 2021″, explicó.

Maritza Ochoa, de la tienda Maritza Chic, en la zona de Los Pozos, también atiende entre semana, de 8:00 a 15:00. Dice que hay poco clientes, pero espera que pronto vuelvan. La gente está comprando ropa sencilla, jeans, ropa de invierno y algunos prendas chicas.

«A todo al que viene lo atendemos si está con barbijo. Le decimos que no se nos acerque mucho y le damos alcohol en gel. Es por el bien de todos, les aclaramos. Todo lo que vendemos está desinfectado y cuando la gente se va, volvemos a limpiar los productos con alcohol líquido», explicó la comerciante.

Consejos para compradores

* Si va ir de compras haga una lista de lo que desea traer a su casa. Vaya con barbijo, alcohol en gel, toallas desinfectantes, el cabello agarrado en una cola, con una cartera pequeña y todo lo que va precisar en la calle.

* Cuando llegue a la tienda espere a que le abran la puerta, para que usted no la toque. Si no es así, empuje de la parte de más abajo, donde normalmente las personas no lo hacen, para no tener contacto con la superficie. Siempre hágalo con un pañuelo o toalla desechable.

* Si en la tienda hay otras personas espere afuera a que se vayan. Jamás se acerque a una aglomeración.

* Trate de no tocar las prendas, mírelas, no las sacuda.

* Evite sentarse, apoyarse o palpar las superficies de la tienda. Tampoco se toque la cara con las manos.

* En lo posible pague con tarjeta de crédito o de débito.

* Lleve la menor cantidad de bolsas y cajas.

* Jamás deje sus cosas en mesas, sillas, menos en el piso. No se olvide que los virus están en las superficies.

* Cuando salga de la tienda use alcohol en gel en las manos o límpiese con una toallita desinfectante.

* Al llegar a su casa desinfecte todo lo que compró, quítese los zapatos, déjelos en la zona de la puerta y lávese las manos con agua y jabón.