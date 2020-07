Precio del oxígeno se triplica en mercado negro de Cochabamba

Cada vez son más las familias con pacientes con Covid-19 que se ven obligadas a pagar hasta el triple por un tanque de oxígeno medicinal en el mercado negro ante el desabastecimiento.

Sólo dos empresas hacen la distribución legal a Bs 2.800 el garrafón de 6 m3, pero en el mercado ilegal supera los Bs 5 mil.

“He buscado en todo lado un tanque de oxígeno para mi papá, al no encontrar pedí a algunos amigos referencias en redes sociales, me pasaron una lista con el nombre de varias empresas para llamar. Sólo en uno había, pero me pidieron Bs 4.800, solo duró un par de horas”, dijo Edson.

Mencionó que para salvar la vida de su padre decidió pagar lo que le pedían.

El responsable de Farmacias del Servicio Departamental de Salud, Aleyda Camacho, informó que en Cochabamba sólo existen dos empresas legales: Nitrox y Praxair.

“Hay abastecimiento, pero lo que no existe son los cilindros para comprar. En Facebook están ofreciendo de mala calidad y de procedencia china sin ninguna garantía, pueden ser susceptibles a una explosión”, explicó.

Precisó que el precio por metro cúbico de oxígeno es de Bs 35 y sostuvo que en un operativo se detectó que personas inescrupulosas realizando “trasvasijados” a tanques sin cumplir los protocolos de peso e higiene.

Camacho aseveró que otro problema al comprar los tubos en el mercado negro es que estos no se pueden cargar en las empresas autorizadas porque verifican el estado de los mismos.

“Los proveedores están haciendo trampa a los pacientes, porque los tubos de oxígeno no duran. El oxígeno es necesario para enfermos con hipoxia”, añadió el médico Carlos Brockman.