Prolifera un mercado negro de fármacos en la web; ven riesgos

Luis Escobar / La Paz

En las redes sociales venden desde Ivermectina hasta vitamina C sin ningún tipo de control de la procedencia o calidad de los productos. Los ofertantes acuerdan citas en puntos estratégicos de la ciudad de La Paz para la entrega de los medicamentos para Covid-19 y que escasean en las farmacias. Sin embargo, expertos advierten que al no ser suministrados en las dosis correctas o estar adulterados, pueden causar daños a la salud.

“Cada pastilla de Ivermectina cuesta 18 bolivianos y el blíster (de 10 unidades) a 180 bolivianos”, detalla uno de los ofertantes por las redes sociales. También ofrecen desde Omeprazol hasta Dióxido de cloro que no son recomendados por los médicos. Venden también paquetes para “fortalecer el sistema inmune” que contienen pastillas de Omega 3 y jugos multivitamínicos que llegan a costar hasta 350 bolivianos para un mes.

El presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímicos y Farmacia Henry Herrera recomendó no usar estos medicamentos porque pueden causar problemas a la salud. Explicó que si se consume un fármaco con una dosis inferior, el paciente no presentará ninguna mejoría o si es reemplazado por otro tampoco causaría ningún efecto. “Por el contrario puede causar intoxicación y afectar los riñones”, agregó.

“Todo medicamento que ingresa al país debe pasar por los controles de la Agemed (Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología). Lamentablemente, estos productos llegan como mercadería común y se ponen a la venta. El problema es que no se garantiza que sean legítimos. Es el mayor inconveniente. No sólo vienen la Ivermectina y otros fármacos, además hay una ilegalidad en el manejo de los fármacos y las autoridades deberían regular esto”, declaró el representante del sector.

Herrera pidió a las autoridades respectivas hacer un seguimiento a las redes sociales donde ofrecen estos fármacos para emitir “la sanción respectiva”. Denunció también que proliferó la venta de reactivos para hacer las pruebas rápidas de Covid-19. “Los ofrecen hasta en librerías y pueden causar falsos positivos o negativos y propagar la enfermedad”, advirtió.

El secretario general de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva Adolfo Vásquez advirtió más riesgos en el uso de fármacos que son adquiridos de mercados ilegales. “Mientras no los prescriba un médico, no es seguro su consumo porque pueden traer reacciones adversas como falla hepática, falla renal, problemas respiratorios y problemas gastrointestinales”, declaró.

“No hay ningún medicamento preventivo para esta enfermedad. Evidentemente, el sistema de salud puede verse más colapsado por las intoxicaciones que pueden generarse con estos medicamentos cuando no se los toma de forma adecuada y con prescripción. Por tanto, la gente debe tener cuidado con productos no aprobados como el Dióxido de cloro y la Ivermectina también debe ser prescrita por un médico”, agregó.

El profesional recomendó a la población cumplir las medidas de prevención, como evitar salir de casa, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla de protección y el lavado de manos. “La gente debe tener cuidado. Sé que hay desesperación para saber qué pueden tomar para prevenir complicaciones, pero lamentablemente no todos estos remedios existen. Sólo deben cuidarse”, sostuvo.

La venta de los medicamentos a través de las redes sociales se incrementó en especial por el desabastecimiento productos en las farmacias de barrios y redes. Entre los fármacos que más escasean están los recomendados por el Sedes de La Paz para atacar la enfermedad en una etapa temprana o cuando se manifiestan las primeras dolencias.

Jorge Lozada, presidente de la Aduana, dijo que no debería haber problemas en el abastecimiento de medicamentos porque no pagan el 10% de aranceles debido a la emergencia. “No deberían subir; al contrario, deberían estar a un precio económico o igual. No deberían estar faltando (medicamentos), alguien está haciendo mal uso de los mismos y está especulando y las entidades de la Alcaldía y Gobernación deberían investigar”, declaró.

Precios elevados y preocupación

El desabastecimiento de estos medicamentos recomendados para Covid-19 en las farmacias complica la situación de las personas que tienen enfermos en sus domicilios. Por ejemplo, en farmacias de Villa Copacabana ya no tenían los medicamentos y sólo en un par había Omeprazol. “Ya no tenemos vitaminas, Ibuprofeno ni otros fármacos”, dijo una regente farmacéutica. Fármacos El Paracetamol que antes costaba 20 centavos la unidad, ahora se vende a 50 centavos e incluso hasta dos bolivianos. Las 10 unidades de pastillas infantiles valían 1,5 bolivianos y ahora valen tres y cuatro bolivianos y los frascos 120 bolivianos.

