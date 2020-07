Robert Blanco dice que no aprobará licitación de Tv

miércoles, 15 de julio de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) debe lanzar hoy la convocatoria para la segunda licitación para la venta de los derechos de televisión, sin embargo, el segundo vicepresidente de la FBF, Robert Blanco, sostiene que no conoce el documento y que no lo aprobará.

Fue el primer vicepresidente de la FBF, Marcos Rodríguez, quien anunció que hoy se lanzaría la licitación, pero Blanco explicó a los medios que además de Rodríguez en la comisión de licitación están él y Antonio Decormis.

“También estoy en el comité para lanzar la licitación del fútbol profesional, pero no me lo han hecho conocer para que lo lea y diga si estoy de acuerdo o no. Entonces como no me ha llegado nada, todo documento que yo no lea, yo no voy a aprobar”, dijo Blanco.

El dirigente también sostuvo que no cree que hoy se reúna el comité ejecutivo de la FBF porque no convocaron.

“No creo que exista mañana comité ejecutivo, no he tenido ninguna comunicación de que vaya a existir comité”. Lo que sí confirmó Blanco es que la segunda licitación que la FBF lanzará sí tendrá un monto base.

El dirigente explicó que el titular federativo, César Salinas, ya aseguró que la licitación tendría una base de unos 45 millones de dólares. “Pido a los directores que tratemos de unir al fútbol”, pidió Blanco, no sólo a los dirigentes de los clubes, sino a los directivos de la FBF.

Blanco cree que las soluciones a todo el problema en el balompié nacional llegarán a través del diálogo y no mediante la confrontación.