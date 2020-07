Rodríguez: «Freddy Téllez no quiere volver a la FBF»

Campeones

miércoles, 29 de julio de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Marco Rodríguez descartó el retorno de Freddy Téllez como director general ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. “No quiere volver al fútbol, eso me dijeron”, comentó.

Téllez renunció irrevocablemente al cargo debido a una serie de divergencias que tuvo con el expresidente de la entidad federativa César Salinas (+). El cargo está vacante desde el pasado 23 de junio, sin embargo, es posible que en la siguiente reunión del comité ejecutivo se nombre al responsable del área.

“Que vuelva Freddy no creo, está alejado del fútbol. Hace rato que no hablo con él, no quiere volver al fútbol, eso es lo que me dijeron. Es una decisión que como presidente puedo proponer, pero la tomaremos entre todos los miembros del comité ejecutivo buscando a la mejor persona y esperemos tomar una buena decisión”, dijo Rodríguez.

En la federación se encuentran a la espera de las notas que envió el vicepresidente Robert Blanco a la FIFA y Conmebol reclamando el derecho que tiene de ejercer la presidencia interina de esta institución.

Rodríguez comentó que no tiene ningún problema con Blanco, pero sostuvo también que le extrañó su cambio de postura. “Me considero una persona abierta y conversamos con total normalidad, pero de la noche a la mañana cambió y tiene otra posición que la respeto; pero lo que no puede hacer es mentir en la carta que ha mandado y eso lo vamos a aclarar ante la opinión y FIFA, ya que es falso que quisimos hacer un comité sin él”, aclaró.

Recordó que la FBF es un ente privado que hoy obedece a Conmebol y que según su percepción la aplicación del estatuto es correcta en la sucesión.