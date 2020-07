«Si Torrico se siente ilegal que dé un paso al costado»

Campeones

domingo, 5 de julio de 2020 · 00:03

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

El presidente de la Asociación de Fútbol de La Paz (AFLP), Wálter Torrico, denunció la pasada semana que las nueve asociaciones que forman parte de la División Aficionados eran ilegales ya que FIFA y Conmebol prohíben los interinatos y prorroguismos en el cargo, algo que sucede desde 2017.

Rolando Aramayo, director del comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, salió a aclarar el tema y pidió al dirigente que reflexione y no haga daño al comité ejecutivo federativo.

¿Por qué las asociaciones de la División Aficionados son ilegales como lo denunció el presidente de la AFLP, Wálter Torrico?

Hay una serie de declaraciones de Wálter Torrico que afectan a la institucionalidad. Primero habló de la Copa Simón Bolívar y de los equipos interprovinciales y ahora habla de una ilegalidad del congreso de 2018 donde se eligió presidente a César Salinas.

¿Pero son ilegales?

Lo que pasa es que él se entromete en temas internos, cada asociación responde a la FBF y no ante el señor Torrico, él debe serenarse en este afán de ataque que tiene al presidente y comité ejecutivo. Varias asociaciones están molestas y lo han hecho saber por estas declaraciones que tuvo Wálter.

El señor Torrico también se siente ilegal, eso lo aclaro

Si alguien se siente ilegal en la función que desempeña, por un principio de dignidad personal debería dar un paso al costado. Debe reflexionar y dejar de atacar, sus odios y antipatías personales las debe dejar de lado y aportar en lugar de dañar en la parte institucional. Si no se siente legal que se vaya y deje a la AFLP que tenga legalidad.

FIFA y Conmebol, también la FBF, prohíben en sus estatutos los prorroguismos e interinatos. ¿En qué condición se encuentran y cómo funcionan?

Ocurre que hay una prórroga de mandato establecido por los miembros que son los clubes profesionales y asociaciones y esto está aprobado por FIFA y Conmebol, en tanto y en cuánto no adecuen sus estatutos al de la Federación. Es evidente que se ha sobrepasado en el tiempo porque al igual que La Paz, hay muchas afiliadas que presentaron su norma con deficiencias; sin embargo hoy tenemos a seis asociaciones que han aprobado su estatuto y estos retrasos los hemos informado a FIFA y Conmebol y la premisa es que hasta fin de año se pueda institucionalizar a las asociaciones.

Cochabamba tiene desde hace varios años una pelea con dos cabezas, ¿Esta situación podrá tener una solución con esta readecuación de estatutos?

En Cochabamba no hay dos asociaciones, hay un grupo disidente y la FBF ha tomado tuición de este tema y se nombró una comisión que entregará un documento de conclusiones de orden vinculante y que va a permitir el retorno de los clubes disidentes a su institución y con esto se soluciona el tema deportivo en Cochabamba. El propio Wálter Torrico sabe bien el tema, porque cuando fui elegido por segunda vez como presidente de esta asociación, él era secretario general de la Federación y me tomó juramento.

¿Por qué no le dejaron hacer elecciones a la AFLP?

El ha pregonado muchas veces que ha presentado el estatuto a la FBF, pero no lo hizo de forma adecuada. Yo estuve en febrero cuando pretendían hacer una elección en La Paz y como representante de la Federación les hice notar que no estaban adecuados y que se les envió un estatuto modelo al que deben adecuarse, les guste o no. Hacen mal las cosas y culpan a la Federación y se prolongan en un mando que no corresponde y nos llegan denuncias ilegales de esa asociación.

¿Qué denuncias le llegaron?

Nos indican que se desafilia a los clubes que no son partícipes del criterio de Wálter Torrico, que se inventa una desacreditación, una figura jurídica que no existe en el código disciplinario de la FBF. El que acredita un delegado es el club al que pertenece, la asociación debe reconocerlo excepto que tenga un impedimento. Sin proceso alguno los sancionan vulnerando el artículo 8 del código que norma que no hay sanción sin tipificación.

Hemos recibido varias denuncias en el comité ejecutivo y están corriendo el trámite que se debe tener.

¿Es cierto que la FBF no le ha hecho llegar a la AFLP los 15-500 dólares que le corresponden de los montos que envió FIFA?

Hice una consulta a la parte administrativa, pero hay que hablar con toda la verdad. Me dicen que a la asociación de La Paz se le mandó una carta en la que le piden cumplir unos requisitos para acceder al desembolso, creo que ellos no lo hicieron y todos los que no lo hicieron tienen el dinero retenido, pero en cuanto cumpla con esa formalidad se le entregará la suma que le corresponde. Pido no tergiversar las cosas y no hay ningún ensañamiento con la AFLP, que presente esos requisitos para su desembolso.

