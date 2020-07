Sports TV Rights expuso y ningún dirigente cuestionó

Marco Mejía / La Paz

Los ocho clubes que asistieron ayer a la reunión del consejo superior fallido no cuestionaron la extensión que tendrá el contrato de televisión con la empresa Sports TV Rights, cuyo dueño, José Quiroga, pide se cumpla la transmisión de 364 partidos por la temporada 2020.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Debido a la pandemia de la Covid-19, la Federación Boliviana de Fútbol suspendió el campeonato desde el pasado 15 de marzo. Por las tendencias que tienen las autoridades sanitarias, el fútbol podría volver en octubre y habría tiempo sólo para completar el certamen Apertura. STVR exige que se cumpla el convenio y transmitir 364 compromisos, razón por la que al menos el primer semestre de 2021 el convenio sería ampliado.

Lo curioso fue que en la reunión de ayer ninguna de las entidades cuestionó esta situación, inclusive hay clubes que no firmaron la adenda al contrato y no estarían en la obligación de cumplirlo más del 31 de diciembre de este año. Como no había preguntas para el gerente de STVR, José Quiroga, el que tomó la palabra fue el titular de la FBF, César Salinas, quien consultó al empresario en qué quedarán los partidos pendientes. “Si somos serios y respetuosos, los derechos se cumplen. Entiendo el caso fortuito de este año, pero nosotros tenemos compromisos con terceros que son los operadores de cable que compraron los derechos”, subrayó Quiroga.

El titular de Always, Fernando Costa, reiteró la consulta y le dijo si estarían dispuestos a negociar, Quiroga respondió que “estamos en disposición y no queremos generar conflictos”.

Por otra parte, el empresario aclaró que su empresa se encuentra legalmente constituida y que tiene la capacidad para actuar en el fútbol boliviano. Se encargó de destacar que “tengo una experiencia de 40 años en los derechos deportivos, nosotros no dependemos del fútbol boliviano, ya que transmitimos eliminatorias, controlamos la publicidad estática y tenemos estudios de alta tecnología que son propios y todos quedan sorprendidos de nuestra infraestructura”. Salió a defender la gestión de Salinas y pidió que no entorpezcan los planes del comité ejecutivo.