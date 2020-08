Aprehenden al expresidente de Tribunal de Justicia de Santa Cruz tras filtrarse audios de negociados de cargos en notarías

Se habla de pagos de 3.000, 4.000 y hasta 5.000 dólares para colocar a familiares y amigos en los cargos.

Fuente: El Deber

El expresidente del Tribunal Departamental de Justicia Zenón Rodríguez, procesado por extorsión en el caso del estadounidense Jacob Ostreicher, ha sido aprehendido en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, luego de que el Viceministerio de Transparencia formulara una denuncia en su contra en la Fiscalía por uso indebido de influencias, por supuesta venta de cargos de notarios para Santa Cruz, aprovechando su condición de director jurídico de Asuntos Indígenas, dependiente del Viceministerio de Asuntos Indígenas.

El informe fue confirmado por el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, quien indicó que la denuncia fue formulada luego de que se filtraran audios de una conversación entre Zenón Rodríguez y una mujer integrante del Conamaq, en la que se habla de disponer cargos para notarías en acefalías de Santa Cruz, pero para asegurar los puestos se debe pagar entre 3.000 y 5.000 dólares.

Melgar confirmó que se hizo la denuncia oficial la mañana de este lunes cuando Zenón Rodríguez estaba en La Paz. La autoridad denunciada acudió a declarar a la Felcc y quedó aprehendida.

En el audio, la persona con la que Rodríguez se comunica es una funcionaria también del Viceministerio de Asuntos Indígenas, quien será denunciada y convocada a declarar.

Los audios

En uno de los audios la funcionaria del Conamaq dice: “Zenón, buen día, hoy voy a preparar los que te he mandado, como te dije tengo que preparar dos. (…) Lo otro, puntual, estoy peleando por todo, escúchame, en Montero, dile a tu amiga que son cuatro. Si Jerson quiere ir por Montero pero vamos a meter a tu amiga en la primera faceta. Segundo que vaya el otro, no sé quién…me ha llamado este Johnson, me ha dicho: ‘este es capo, quiere poner plata’. Ya, ya, ya le he dicho. Hay que ver todavía. Los que sabes me han pedido que den adelanto por lo menos a cinco mil dólares, a tres mil dólares para provincia. Adelanto para estar trabajando porque los días vuelan. ¿Lo tuyo? Yo le dije: no hay problema. Está dando un anticipo, Zenón, para eso te llamé anoche, me ha dicho de cuatro a cinco gringos que traiga Zenón, porque en la primera faceta vas entrar tú, segundo va a entrar mi hijo. Mi hijo ayer me dijo ‘el lunes te deposito a esa cuenta’, le he mandado la cuenta. Lo tuyo…eso conseguite, después el otro va estar poniendo, ¿no? Yo me voy a comprometer, pero estar pidiendo anticipo, hermano, eso te digo la verdad, para eso te llamé ayer».

Y continúa: «Otro, de tu amiga, cuatro nomás hay para Montero. Ella si quiere entrar en la primera faceta tiene que dar un anticipo, que esté postulando normal, que esté presentando sus papeles normal, pero ya tienen que ir asegurados, hermano. Como a vos te dijo. Nada más, si no tienes eso, entonces puedes decir: Susy puedo conseguir tres mil de adelanto, vos da porque sí o sí de notario para Santa Cruz, hermano, tienes que sacarlo, y en el examen aquí tienen que ayudarte, sí o sí, hermano. Porque aquí, tú sabes que si la Áñez sale, claro que nosotros seguimos respaldando con cualquier partido, ¿no?, mientras el tata siga de Igilic, ese es el hecho».

Seguidamente, la funcionaria dice que, en una primera faceta meterá a cuatro personas en Montero, pero que para ello deben dar un adelanto, «porque si no al bombo voy a meter y quedo mal, pero yo no quiero quedar mal con ellos porque si no ¡adónde voy a meterlos?, hermanos. Muchas cosas me apoyan a mí y creen de mí porque soy de palabra, no quiero quedar mal con los que ya sabes y creen en mí porque yo soy de palabra, así como de vos te prometí (que) te ibas de director y te has ido a trabajar, pese a que han presentado otros tantos currículums. Sabes vos cómo se trabaja, así es Zenoncito, tú me dices esto puede ser, esto no puede ser».

En el otro audio Zenón Rodríguez responde y le promete que estará el domingo por la tarde en La Paz y que el lunes, a primera hora, se reunirían para hablar y arreglar todo.

El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra ya tomó conocimiento del caso y calificó como un acto de vergüenza, por lo que se instruyó al Viceministerio de Transparencia que active la inmediata denuncia contra las dos personas.

El 10 de junio, Zenón Rodríguez asumió el cargo de director jurídico de Asuntos Indígenas, del Viceministerio de Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio de Justicia.