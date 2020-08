Arce niega conocer a Noemí y dice que denuncias contra Evo no tienen nada que ver con el MAS

Luis Arce Catacora, candidato a la Presidencia del MAS, negó la mañana de este lunes conocer a Noemí M. (19), la joven que afirmó ser enamorada del exmandatario Evo Morales, quien es denunciado por mantener relaciones sentimentales con menores de edad.

El exministro admitió que se sacó una fotografía con ella, pero rechazó haberla visto en otras ocasiones. “Esas fotografías no dicen absolutamente nada. Yo no la conocía ni conozco a la señorita que está en la foto. Que yo la haya visto de forma directa, que estaba en reuniones, esas son especulaciones con intencionalidad política”, expresó Arce.

El postulante deploró que se utilice de forma política las imágenes de la muchacha, rechazando que el caso involucre al “instrumento político”, debido a que se trata de acusaciones en el “ámbito personal e individual”.

“El MAS no tiene nada que ver en esto, pero la candidatura, y ahí se ve la intencionalidad política, para que nos salpique a nosotros como binomio y eso es inconcebible, no se puede aceptar ese tipo de actitudes”, agregó Arce en entrevista con Bolivision.

Confirmó que la imagen que muestra a Noemí junto a Morales y a su persona, fue tomada en ocasión del Día del Estado Plurinacional, 22 de enero, cuando, durante un viaje a Bueno Aires (Argentina), participaron de un partido de fútbol con decenas de personas de la comunidad boliviana en la vecina nación.

“Yo me saco fotografías con todos, me saqué cientos de fotos, en el país me saco cientos de miles de fotos con mucha gente, donde sea me saco fotografías (…) Yo no la he visto, lo demás son meras especulaciones. La primera vez es cuando se acercó a mí y me pidió la fotografía”, remarcó.

Morales es ahora centro de investigaciones por la presunta comisión de los delitos de estupro y trata y tráfico de personas, debido a que habría mantenido relaciones sentimentales con menores de edad. Son varias denuncias que recibió el Ministerio de Justicia y que ahora pasaron a la Fiscalía.