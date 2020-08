Arranca el último día del megarastrillaje en La Paz

El Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) analizará si se amplía a una tercera fase la siguiente semana.

Este domingo inició el último día del megarastrillaje en la ciudad de La Paz, el objetivo es identificar casos sospechosos de Covid-19, hacer las pruebas rápidas y entregar 100 mil kits de medicamentos gratuitos. El Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) analizará si se amplía a una tercera fase la siguiente semana.

Al menos 1.800 médicos, funcionarios ediles, policías, militares y voluntarios nuevamente iniciaron las visitas a los hogares de los nueve macrodistritos de la sede de Gobierno. La cita inició en el parque de las Cebras, en Cotahuma, en esta oportunidad la concejal Beatriz Álvarez se sumó a la actividad.

“Hay algunos vecinos que están agradecidos por esta labor, pero no están solos porque hay vecinos también que no quieren abrir la puerta y sabemos que por esta situación pasan algunos momentos malos. Pero no están solos, estamos para apoyarlos y como el alcalde ha anunciado nos vamos a querellar con esta persona, no podemos arriesgar la salud de la población por un vecino”, indicó minutos antes de comenzar la labor.

Aunque también dijo que, el COED decidirá si se amplía o no a una tercera fase para llegar hasta esas zonas que no se haya alcanzado durante estas dos fases del megarastrillaje, que comenzó desde el viernes 21 de agosto y concluye este domingo 30.

Fuente: paginasiete.bo